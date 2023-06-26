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NATO: Wagner krizi Rusya'nın iç meselesidir
NATO: Wagner krizi Rusya'nın iç meselesidir
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Wagner krizini 'Rusya'nın iç meselesi' olarak değerlendirdi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T11:45+0300
2023-06-26T11:45+0300
dünya
nato
wagner grubu
jens stoltenberg
rusya
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Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Litvanya'nın başkenti Vilnius'u ziyaret ederek Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü.Nauseda ile basına açıklama yapan Stoltenberg, Wagner grubunun Rus hükümetine isyanına ilişkin, "Hafta sonu meydana gelen olaylar, Rusya'nın iç meselesidir" dedi.Vilnius Zirvesi'ne değinen Stoltenberg, 31 müttefik ülke liderinin katılacağı zirve sırasında Ukrayna'ya uzun vadeli yardım paketine onay vereceklerini belirterek, şöyle devam etti:"Ukrayna ile siyasi bağlarımızı yükselteceğiz. Alınacak kararlar, Ukrayna'yı ittifaka daha da yakınlaştıracak çünkü Ukrayna'nın haklı yeri NATO'dur. Tüm müttefikler, NATO'nun kapılarının açık olduğu, Ukrayna'nın üye olacağı ve üyeliğe sadece NATO ile Ukrayna'nın karar vereceği, Rusya'nın veto hakkı olmadığı konusunda hemfikirdir. Savaş bittiğinde Ukrayna'nın güvenliği konusunda düzenlemeler getirmeliyiz ki tarih tekerrür etmesin."Stoltenberg, Belarus'taki gelişmeleri yakından izlediklerini, Rusya'nın bu ülkeye nükleer silah yerleştirmesini kınadıklarını, bunun sorumsuzca bir hareket olduğunu söyledi."Rusya'nın nükleer silah kullanacağına dair bir belirti görmüyoruz" diyen Stoltenberg, yine de tetikte olmaya devam edeceklerini vurguladı.Vilnius Zirvesi'nde NATO'nun güvenliğe ilişkin yeni bölgesel planları konusunda adım atılacağını dile getiren Stoltenberg, bu planlara göre 300 binden fazla askerin yüksek hazırlık seviyesinde olacağını, deniz ve hava unsurlarıyla destekleneceklerini ifade etti.Stoltenberg, "Ayrıca hava devriyesinden hızlıca hava savunmasına geçiş için hava ve füze savunması konusunda yeni bir dönüşümlü model konusunda anlaştık" diye konuştu.
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nato, wagner grubu, jens stoltenberg, rusya
nato, wagner grubu, jens stoltenberg, rusya

NATO: Wagner krizi Rusya'nın iç meselesidir

11:45 26.06.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Wagner krizini 'Rusya'nın iç meselesi' olarak değerlendirdi.
Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Litvanya'nın başkenti Vilnius'u ziyaret ederek Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü.
Nauseda ile basına açıklama yapan Stoltenberg, Wagner grubunun Rus hükümetine isyanına ilişkin, "Hafta sonu meydana gelen olaylar, Rusya'nın iç meselesidir" dedi.
Vilnius Zirvesi'ne değinen Stoltenberg, 31 müttefik ülke liderinin katılacağı zirve sırasında Ukrayna'ya uzun vadeli yardım paketine onay vereceklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Ukrayna ile siyasi bağlarımızı yükselteceğiz. Alınacak kararlar, Ukrayna'yı ittifaka daha da yakınlaştıracak çünkü Ukrayna'nın haklı yeri NATO'dur. Tüm müttefikler, NATO'nun kapılarının açık olduğu, Ukrayna'nın üye olacağı ve üyeliğe sadece NATO ile Ukrayna'nın karar vereceği, Rusya'nın veto hakkı olmadığı konusunda hemfikirdir. Savaş bittiğinde Ukrayna'nın güvenliği konusunda düzenlemeler getirmeliyiz ki tarih tekerrür etmesin."
Stoltenberg, Belarus'taki gelişmeleri yakından izlediklerini, Rusya'nın bu ülkeye nükleer silah yerleştirmesini kınadıklarını, bunun sorumsuzca bir hareket olduğunu söyledi.
"Rusya'nın nükleer silah kullanacağına dair bir belirti görmüyoruz" diyen Stoltenberg, yine de tetikte olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Vilnius Zirvesi'nde NATO'nun güvenliğe ilişkin yeni bölgesel planları konusunda adım atılacağını dile getiren Stoltenberg, bu planlara göre 300 binden fazla askerin yüksek hazırlık seviyesinde olacağını, deniz ve hava unsurlarıyla destekleneceklerini ifade etti.
Stoltenberg, "Ayrıca hava devriyesinden hızlıca hava savunmasına geçiş için hava ve füze savunması konusunda yeni bir dönüşümlü model konusunda anlaştık" diye konuştu.
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