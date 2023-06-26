https://sputniknews.com.tr/20230626/moskova-ve-cevresinde-ilan-edilen-terorle-mucadele-rejimi-iptal-edildi-1072865240.html
Moskova ve çevresinde ilan edilen terörle mücadele rejimi iptal edildi
Moskova ve çevresinde ilan edilen terörle mücadele rejimi iptal edildi
Moskova ve çevresindeki Moskova Oblastı’nda özel askeri şirket Wagner’in ayaklanması nedeniyle getirilen terörle mücadele rejimi iptal edildi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T10:35+0300
2023-06-26T10:35+0300
2023-06-26T10:35+0300
dünya
rusya
moskova
sergey sobyanin
terörle mücadele
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkent Moskova ve çevresindeki küçük yerleşim yerlerini içeren Moskova Oblastı’nda terörle mücadele rejimi uygulamasının iptal edildiliğini duyurdu. Sobyanin, “Terörle mücadele rejimi ilan edilmesiyle ilgili sınırlamaların tamamını kaldırıyoruz” diye ekledi.Terörle mücadele rejimi, kontrol ve aramaların sıkılaştırıldığı bir uygulama. Söz konusu uygulama ile yollardaki trafik akışı da sınırlandırılabiliyor.Nitekim terörle mücadele rejimi ilan edilmesiyle Moskova Oblastı’ndaki Oka Nehri üstündeki üç köprü bloke edilmiş ve Moskova’ya girişlere zırhlı araçlar yerleştirilmişti.Sobyanin, Wagner’in cuma gecesi ayaklanması nedeniyle bugünü de başkentte tatil günü ilan etmişti. Ancak özel askeri şirketin lideri Yevgeniy Prigojin’in geri çekilmesine yönelik bir anlaşma sağlansa da bu karar bozulmadı.
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rusya, moskova, sergey sobyanin, terörle mücadele
rusya, moskova, sergey sobyanin, terörle mücadele
Moskova ve çevresinde ilan edilen terörle mücadele rejimi iptal edildi
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Moskova ve çevresindeki Moskova Oblastı’nda özel askeri şirket Wagner’in ayaklanması nedeniyle getirilen terörle mücadele rejimi iptal edildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkent Moskova ve çevresindeki küçük yerleşim yerlerini içeren Moskova Oblastı’nda terörle mücadele rejimi uygulamasının iptal edildiliğini duyurdu. Sobyanin, “Terörle mücadele rejimi ilan edilmesiyle ilgili sınırlamaların tamamını kaldırıyoruz” diye ekledi.
Terörle mücadele rejimi, kontrol ve aramaların sıkılaştırıldığı bir uygulama. Söz konusu uygulama ile yollardaki trafik akışı da sınırlandırılabiliyor.
Nitekim terörle mücadele rejimi ilan edilmesiyle Moskova Oblastı’ndaki Oka Nehri üstündeki üç köprü bloke edilmiş ve Moskova’ya girişlere zırhlı araçlar yerleştirilmişti.
Sobyanin, Wagner’in cuma gecesi ayaklanması nedeniyle bugünü de başkentte tatil günü ilan etmişti. Ancak özel askeri şirketin lideri Yevgeniy Prigojin’in geri çekilmesine yönelik bir anlaşma sağlansa da bu karar bozulmadı.