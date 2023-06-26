https://sputniknews.com.tr/20230626/meteorolojiden-yeni-uyari-istanbul-icin-saat-verdi-1072873474.html

Meteoroloji'den yeni uyarı: İstanbul için saat verdi

Meteoroloji'den yeni uyarı: İstanbul için saat verdi

İstanbul'un Avrupa yakasında, Tekirdağ'ın doğusunda ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T12:55+0300

2023-06-26T12:55+0300

2023-06-26T12:55+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul

kırklareli

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 4 saat içerisinde İstanbul Avrupa yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230626/meteoroloji-saat-verdi-cok-sayida-il-icin-uyari-1072859988.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, kırklareli