https://sputniknews.com.tr/20230626/meteorolojiden-yeni-uyari-istanbul-icin-saat-verdi-1072873474.html
Meteoroloji'den yeni uyarı: İstanbul için saat verdi
Meteoroloji'den yeni uyarı: İstanbul için saat verdi
İstanbul'un Avrupa yakasında, Tekirdağ'ın doğusunda ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T12:55+0300
2023-06-26T12:55+0300
2023-06-26T12:55+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
kırklareli
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 4 saat içerisinde İstanbul Avrupa yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230626/meteoroloji-saat-verdi-cok-sayida-il-icin-uyari-1072859988.html
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kırklareli
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, kırklareli
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, kırklareli
Meteoroloji'den yeni uyarı: İstanbul için saat verdi
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İstanbul'un Avrupa yakasında, Tekirdağ'ın doğusunda ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 4 saat içerisinde İstanbul Avrupa yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.