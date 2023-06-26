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https://sputniknews.com.tr/20230626/malatyada-silahli-kavga-1-olu-5-yarali-1072859633.html
Malatya’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Malatya’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Malatya'da çay ocağında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
silahlı kavga
malatya
çay ocağı
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Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki bir çay ocağında iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.Silahlı kavgaya dönüşen olayda İsak Koç, M.K, A.K. ve H.O. pompalı tüfekle A.D. ve B.Ş. ise darp edilerek yaralandı.Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İsak Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Şüpheliler A.A. ve S.A. olayda kullanılan pompalı tüfekle gözaltına alındı.
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silahlı kavga, malatya, çay ocağı
silahlı kavga, malatya, çay ocağı

Malatya’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

04:49 26.06.2023
© AA / Volkan KaşikMalatya’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Malatya’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AA / Volkan Kaşik
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Malatya'da çay ocağında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki bir çay ocağında iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda İsak Koç, M.K, A.K. ve H.O. pompalı tüfekle A.D. ve B.Ş. ise darp edilerek yaralandı.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İsak Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheliler A.A. ve S.A. olayda kullanılan pompalı tüfekle gözaltına alındı.
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