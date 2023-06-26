https://sputniknews.com.tr/20230626/malatyada-silahli-kavga-1-olu-5-yarali-1072859633.html
Malatya’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Malatya’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Malatya'da çay ocağında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T04:49+0300
2023-06-26T04:49+0300
2023-06-26T04:49+0300
türkiye
silahlı kavga
malatya
çay ocağı
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Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki bir çay ocağında iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.Silahlı kavgaya dönüşen olayda İsak Koç, M.K, A.K. ve H.O. pompalı tüfekle A.D. ve B.Ş. ise darp edilerek yaralandı.Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İsak Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Şüpheliler A.A. ve S.A. olayda kullanılan pompalı tüfekle gözaltına alındı.
türkiye
malatya
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silahlı kavga, malatya, çay ocağı
silahlı kavga, malatya, çay ocağı
Malatya’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
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Malatya'da çay ocağında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki bir çay ocağında iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda İsak Koç, M.K, A.K. ve H.O. pompalı tüfekle A.D. ve B.Ş. ise darp edilerek yaralandı.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İsak Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheliler A.A. ve S.A. olayda kullanılan pompalı tüfekle gözaltına alındı.