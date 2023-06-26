https://sputniknews.com.tr/20230626/malatyada-silahli-kavga-1-olu-5-yarali-1072859633.html

Malatya’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Malatya’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Malatya'da çay ocağında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T04:49+0300

2023-06-26T04:49+0300

2023-06-26T04:49+0300

türkiye

silahlı kavga

malatya

çay ocağı

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Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki bir çay ocağında iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.Silahlı kavgaya dönüşen olayda İsak Koç, M.K, A.K. ve H.O. pompalı tüfekle A.D. ve B.Ş. ise darp edilerek yaralandı.Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İsak Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Şüpheliler A.A. ve S.A. olayda kullanılan pompalı tüfekle gözaltına alındı.

türkiye

malatya

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silahlı kavga, malatya, çay ocağı