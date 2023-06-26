Lewandowski, Kyle Walker, Ollie Watkins: Dünyaca ünlü futbolcular tatil için Antalya'da

Lewandowski'den Kyle Walker'a dünya yıldızlarının tatil tercihi Antalya oldu.
(Fotoğraf: Barcelona'dan Robert Lewandowski)
Lewandowski'den Kyle Walker'a dünya yıldızlarının tatil tercihi Antalya oldu.
(Fotoğraf: Barcelona'dan Robert Lewandowski)
Aston Villa kulübünden Ollie Watkins, Manchester City takımından Kyle Walker, Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, Arsenal takımından Granit Xhaka, Borussia Dortmund takımından Lukazs Piszczek de Antalya'da tatil yapan isimler oldu.
(Fotoğraf: Aston Villa'dan Ollie Watkins)
Aston Villa kulübünden Ollie Watkins, Manchester City takımından Kyle Walker, Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, Arsenal takımından Granit Xhaka, Borussia Dortmund takımından Lukazs Piszczek de Antalya'da tatil yapan isimler oldu.
(Fotoğraf: Aston Villa'dan Ollie Watkins)
Diğer isimler ise Real Madrid'den Antonio Rudiger, Fiorentina'dan Luka Jovic, Fulham'dan Thomas Cairney de Antalya'nın sıcak sahillerinde bir araya geldi.
(Fotoğraf: Arsenal takımından Granit Xhaka)
Diğer isimler ise Real Madrid'den Antonio Rudiger, Fiorentina'dan Luka Jovic, Fulham'dan Thomas Cairney de Antalya'nın sıcak sahillerinde bir araya geldi.
(Fotoğraf: Arsenal takımından Granit Xhaka)
Milli futbolcular Umut Nayır ve Cenk Tosun, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki lüks bir otelde tatillerini sürdürüyor. A Milli Futbol Takımı Kaptanı ve Inter'de futbol hayatına devam eden Hakan Çalhanoğlu ile milli takımın ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır da yine Belek'te aynı otelde tatilini geçiriyor.
(Fotoğraf: Cenk Tosun)
Milli futbolcular Umut Nayır ve Cenk Tosun, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki lüks bir otelde tatillerini sürdürüyor. A Milli Futbol Takımı Kaptanı ve Inter'de futbol hayatına devam eden Hakan Çalhanoğlu ile milli takımın ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır da yine Belek'te aynı otelde tatilini geçiriyor.
(Fotoğraf: Cenk Tosun)