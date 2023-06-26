Lewandowski, Kyle Walker, Ollie Watkins: Dünyaca ünlü futbolcular tatil için Antalya'da

Milli futbolcular Umut Nayır ve Cenk Tosun, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki lüks bir otelde tatillerini sürdürüyor. A Milli Futbol Takımı Kaptanı ve Inter'de futbol hayatına devam eden Hakan Çalhanoğlu ile milli takımın ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır da yine Belek'te aynı otelde tatilini geçiriyor.

(Fotoğraf: Cenk Tosun)