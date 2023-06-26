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Lewandowski, Kyle Walker, Ollie Watkins: Dünyaca ünlü futbolcular tatil için Antalya'da
Lewandowski, Kyle Walker, Ollie Watkins: Dünyaca ünlü futbolcular tatil için Antalya'da
Yurt dışından ve Türkiye'den birçok başarılı kulübün yıldız futbolcusu, tatilini Antalya'da yapıyor. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
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antalya, fotoğraf, tatil, cenk tosun, robert lewandowski, фото
antalya, fotoğraf, tatil, cenk tosun, robert lewandowski, фото

Lewandowski, Kyle Walker, Ollie Watkins: Dünyaca ünlü futbolcular tatil için Antalya'da

14:22 26.06.2023 (güncellendi: 14:26 26.06.2023)
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Yurt dışından ve Türkiye'den birçok başarılı kulübün yıldız futbolcusu, tatilini Antalya'da yapıyor.
© Instagram/Robert Lewandowski

Lewandowski'den Kyle Walker'a dünya yıldızlarının tatil tercihi Antalya oldu.

(Fotoğraf: Barcelona'dan Robert Lewandowski)

Lewandowski&#x27;den Kyle Walker&#x27;a dünya yıldızlarının tatil tercihi Antalya oldu. (Fotoğraf: Barcelona&#x27;dan Robert Lewandowski) - Sputnik Türkiye
1/5
© Instagram/Robert Lewandowski

Lewandowski'den Kyle Walker'a dünya yıldızlarının tatil tercihi Antalya oldu.

(Fotoğraf: Barcelona'dan Robert Lewandowski)

© Instagram/ellsalderson

Aston Villa kulübünden Ollie Watkins, Manchester City takımından Kyle Walker, Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, Arsenal takımından Granit Xhaka, Borussia Dortmund takımından Lukazs Piszczek de Antalya'da tatil yapan isimler oldu.

(Fotoğraf: Aston Villa'dan Ollie Watkins)

Aston Villa kulübünden Ollie Watkins, Manchester City takımından Kyle Walker, Fenerbahçe&#x27;nin yeni transferi Edin Dzeko, Arsenal takımından Granit Xhaka, Borussia Dortmund takımından Lukazs Piszczek de Antalya&#x27;da tatil yapan isimler oldu. (Fotoğraf: Aston Villa&#x27;dan Ollie Watkins) - Sputnik Türkiye
2/5
© Instagram/ellsalderson

Aston Villa kulübünden Ollie Watkins, Manchester City takımından Kyle Walker, Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, Arsenal takımından Granit Xhaka, Borussia Dortmund takımından Lukazs Piszczek de Antalya'da tatil yapan isimler oldu.

(Fotoğraf: Aston Villa'dan Ollie Watkins)

© Instagram/Granit Xhaka

Diğer isimler ise Real Madrid'den Antonio Rudiger, Fiorentina'dan Luka Jovic, Fulham'dan Thomas Cairney de Antalya'nın sıcak sahillerinde bir araya geldi.

(Fotoğraf: Arsenal takımından Granit Xhaka)

Diğer isimler ise Real Madrid&#x27;den Antonio Rudiger, Fiorentina&#x27;dan Luka Jovic, Fulham&#x27;dan Thomas Cairney de Antalya&#x27;nın sıcak sahillerinde bir araya geldi. (Fotoğraf: Arsenal takımından Granit Xhaka) - Sputnik Türkiye
3/5
© Instagram/Granit Xhaka

Diğer isimler ise Real Madrid'den Antonio Rudiger, Fiorentina'dan Luka Jovic, Fulham'dan Thomas Cairney de Antalya'nın sıcak sahillerinde bir araya geldi.

(Fotoğraf: Arsenal takımından Granit Xhaka)

© Instagram/sofijamiloFiorentina'dan Luka Jovic de ailesiyle Antalya'da tatil yapıyor.
Dünyaca ünlü futbolcuların tatil rotası Antalya - Sputnik Türkiye
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© Instagram/sofijamilo
Fiorentina'dan Luka Jovic de ailesiyle Antalya'da tatil yapıyor.
© Instagram/Cenk Tosun

Milli futbolcular Umut Nayır ve Cenk Tosun, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki lüks bir otelde tatillerini sürdürüyor. A Milli Futbol Takımı Kaptanı ve Inter'de futbol hayatına devam eden Hakan Çalhanoğlu ile milli takımın ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır da yine Belek'te aynı otelde tatilini geçiriyor.

(Fotoğraf: Cenk Tosun)

Milli futbolcular Umut Nayır ve Cenk Tosun, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi&#x27;ndeki lüks bir otelde tatillerini sürdürüyor. A Milli Futbol Takımı Kaptanı ve Inter&#x27;de futbol hayatına devam eden Hakan Çalhanoğlu ile milli takımın ve Trabzonspor&#x27;un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır da yine Belek&#x27;te aynı otelde tatilini geçiriyor. (Fotoğraf: Cenk Tosun) - Sputnik Türkiye
5/5
© Instagram/Cenk Tosun

Milli futbolcular Umut Nayır ve Cenk Tosun, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki lüks bir otelde tatillerini sürdürüyor. A Milli Futbol Takımı Kaptanı ve Inter'de futbol hayatına devam eden Hakan Çalhanoğlu ile milli takımın ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır da yine Belek'te aynı otelde tatilini geçiriyor.

(Fotoğraf: Cenk Tosun)

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