https://sputniknews.com.tr/20230626/kurtulmus-turkiyenin-darbecilerle-mucadelesini-hedef-alan-karari-kabul-etmiyoruz-1072892879.html
Kurtulmuş: Türkiye'nin darbecilerle mücadelesini hedef alan kararı kabul etmiyoruz
Kurtulmuş: Türkiye'nin darbecilerle mücadelesini hedef alan kararı kabul etmiyoruz
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) alınan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin darbeci... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T19:56+0300
2023-06-26T19:56+0300
2023-06-26T19:56+0300
türkiye
avrupa
tbmm
avrupa konseyi
avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)
fetö
demokrasi
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) alınan karara tepki gösterdi.Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'AKPM'nin Türkiye'nin FETÖ'ye karşı verdiği hukuk mücadelesini hedef alan kararını kabul etmediğini' belirtti.AKPM'nin misyonunun "demokrasilere destek olmak" olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Ülkemizi işgal girişiminde bulunan darbeci teröristleri aklamaya hiç kimsenin ve hiçbir kurumun hakkı yoktur. Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş gerçek ve olgun bir demokrasidir. Ülkeyi her türlü anti-demokratik saldırıdan koruyacak güce sahiptir. ifadelerini kullandı.
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avrupa, tbmm, avrupa konseyi, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), fetö, demokrasi
avrupa, tbmm, avrupa konseyi, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), fetö, demokrasi
Kurtulmuş: Türkiye'nin darbecilerle mücadelesini hedef alan kararı kabul etmiyoruz
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) alınan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin darbeci FETÖ’cülere karşı verdiği meşru müdafaa hakkı doğrultusundaki hukuk mücadelesini hedef alan kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz” dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) alınan karara tepki gösterdi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'AKPM'nin Türkiye'nin FETÖ'ye karşı verdiği hukuk mücadelesini hedef alan kararını kabul etmediğini' belirtti.
AKPM'nin misyonunun "demokrasilere destek olmak" olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Ülkemizi işgal girişiminde bulunan darbeci teröristleri aklamaya hiç kimsenin ve hiçbir kurumun hakkı yoktur. Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş gerçek ve olgun bir demokrasidir. Ülkeyi her türlü anti-demokratik saldırıdan koruyacak güce sahiptir. ifadelerini kullandı.