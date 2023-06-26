https://sputniknews.com.tr/20230626/kurtulmus-turkiyenin-darbecilerle-mucadelesini-hedef-alan-karari-kabul-etmiyoruz-1072892879.html

Kurtulmuş: Türkiye'nin darbecilerle mücadelesini hedef alan kararı kabul etmiyoruz

Kurtulmuş: Türkiye'nin darbecilerle mücadelesini hedef alan kararı kabul etmiyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) alınan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin darbeci... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T19:56+0300

2023-06-26T19:56+0300

2023-06-26T19:56+0300

türkiye

avrupa

tbmm

avrupa konseyi

avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)

fetö

demokrasi

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) alınan karara tepki gösterdi.Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'AKPM'nin Türkiye'nin FETÖ'ye karşı verdiği hukuk mücadelesini hedef alan kararını kabul etmediğini' belirtti.AKPM'nin misyonunun "demokrasilere destek olmak" olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Ülkemizi işgal girişiminde bulunan darbeci teröristleri aklamaya hiç kimsenin ve hiçbir kurumun hakkı yoktur. Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş gerçek ve olgun bir demokrasidir. Ülkeyi her türlü anti-demokratik saldırıdan koruyacak güce sahiptir. ifadelerini kullandı.

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avrupa, tbmm, avrupa konseyi, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), fetö, demokrasi