https://sputniknews.com.tr/20230626/kultur-bakani-ersoy-bizim-petrolumuz-turizm-2028de-100-milyar-dolar-gelir-hedefimiz-var-1072888656.html

Kültür Bakanı Ersoy: Bizim petrolümüz turizm, 2028'de 100 milyar dolar gelir hedefimiz var

Kültür Bakanı Ersoy: Bizim petrolümüz turizm, 2028'de 100 milyar dolar gelir hedefimiz var

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Bizim petrolümüz aslında turizm. Hedefimiz de çok büyük. İnşallah 2028'e kadar 100 milyar dolar gelir hedefimiz var... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T17:41+0300

2023-06-26T17:41+0300

2023-06-26T17:41+0300

yaşam

kültür ve turizm bakanlığı

mehmet ersoy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072833969_87:0:1093:566_1920x0_80_0_0_99c1915f47dcfcab26d1557b77b53056.jpg

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Her yıl ülkemizi ziyaret eden ziyaretçi sayısı artıyor, elde ettiğimiz gelir artıyor. Kişi başı gecelik gelir de artıyor. 2017'de 61-62 dolarlara kadar düşmüş olan kişi başı gecelik gelir, geçen sene 90 dolara kadar çıktı." dedi.Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Antalya'ya gelen Bakan Ersoy, bayram boyunca gerçekleştireceği ilçe ziyaretlerinin ikincisini Manavgat'a yaptı.Side Antik Kenti girişindeki taksi durağını ziyaret eden Bakan Ersoy, burada bir süre sohbet etti.Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl turizmde 56 milyar dolar gelir hedeflerinin olduğunu belirterek, bu gelirde en büyük payın geçen senelerde olduğu gibi yine Antalya'nın olacağını söyledi.Türkiye genelinde sektörün ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye çalıştıklarını ifade eden Ersoy, kıyı bölgelerindeki arıtma altyapısıyla ilgili detaylı çalışma yaptıklarını belirtti.'Hedef 100 milyar dolar gelir'Side Antik Kenti'ndeki yapılan başarılı çalışmaları diğer şehirlere yaymaya karar verdiklerini ifade eden Ersoy, gelecek ay itibarıyla benzer bir çalışmayı Phaselis ve Syedra Antik Kentlerinde yapacaklarını söyledi.Syedra Antik Kenti kazı başkanıyla dün çok detaylı bir toplantı yaptıklarını anlatan Ersoy, "Kazı çalışması sayesinde önümüzdeki yıldan itibaren ziyaretçi sayısını her yıl 2-3 kat arttıracak bir planlama yaptık. İnşallah 4-5 yıl içerisinde Syedra Antik Kenti, Alanya için çok önemli bir cazibe noktası haline gelecek." dedi.Ersoy, 4 yıl önce 2 şehirde başlattıkları Kültür Yolu Festivalleri'ni bu yıl 11 şehre çıkardıklarını ve Antalya'yı da eklediklerini dile getirerek, bu festivalleri sezon sonu yaparak hem sezonun uzamasını sağladıklarını hem de yoğunluğu artırarak esnaf ve otellerin bundan faydalanmasını sağladıklarını belirtti.Her sene Kültür Yolu Festivalleri'ndeki şehir sayısını artıracaklarını ifade eden Ersoy, hedeflerinin her yıl 5 şehri katarak 2028'e kadar 35 büyükşehirde kültür yolu festivallerini gerçekleştirmek olacağını söyledi.Önemli olanın nitelikli turisti yıl boyuna yayarak sektörü dinamik tutacak bir şekilde turizmi canlandırmak, geliştirmek olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:"Her yıl ülkemizi ziyaret eden ziyaretçi sayısı artıyor, elde ettiğimiz gelir artıyor. Kişi başı gecelik gelir de artıyor. 2017'de 61-62 dolarlara kadar düşmüş olan kişi başı gecelik gelir, geçen sene 90 dolara kadar çıktı. İnşallah ileriki beş yıllık planda da 118 dolara kadar kişi başı gecelik geliri de artırmayı hedefliyoruz. Bu doğal olarak esnafımıza da yansıyacak. Gece başına harcaması artan turist, esnaftan da alışveriş yapacak. Belki ülkemize birkaç defa gelecek. Hem tanıtım açısından hem de yaptığımız çalışmaların karşılığını almak açısından önemli. Burada en büyük görev sizlere düşüyor. Sizin de bu turiste sahip çıkmanız gerekiyor. Bir eksiklik olduğu zaman bizi uyarmanız gerekiyor. Elbirliği ile bu işi iş edinirsek, elbirliği ile destek olursak hepimiz sahip çıkarsak Türkiye'nin turizm açısından önü açık. Bizim petrolümüz aslında turizm. Hedefimiz de çok büyük. İnşallah 2028'e kadar 100 milyar dolar gelir hedefimiz var. Bunu da her yıl aşama aşama kaydederek, sonuca ulaşacağız."Kazı çalışmalarında dünya rekoru kırdıkNitelikli personel için turizmin 12 aya yayılması gerektiğini vurgulayan Bakan Ersoy, şöyle konuştu:"Burada Türkiye olarak en büyük avantajımız, sahip olduğumuz arkeolojik ve kültürel değerler. Bakanlığımız Türkiye genelinde, çok önemli çalışmalar yapmaya başladı. İstanbul'dan başlayacak olursak Galata ve Kız Kulesi'nin tekrar restore edilmesi ve ziyarete açılması. Yine açmış olduğumuz müzeler. Özellikle Ayasofya'da önümüzdeki ay açacağımız ve Efes Antik Kenti'nde önümüzdeki ay açacağımız dijital müzeler. Dijital müzelerin Türkiye geneline yayılması başka bir çalışma. 3-4 yıl önce başlattığımız bir çalışma var. Patara Antik Kenti'nin yeniden ihyası ve restorasyonu, tekrar cazibe noktası haline gelmesi için. Çok başarılı bir sonuç aldığımız için geçen sene benzer bir çalışmayı Phaselis, Olympos koyu ve Side Antik Kenti'nden başlattık. Özellikle turizm şehir merkezinde olan antik şehirlerin, ören yerlerinin yeniden ihyası ve restorasyonu için bakanlık olarak çok yoğun bir şekilde çalışma yapıyoruz. Bu sayede de hem turistlerin otellerin dışına çıkmasını hem de geç saatlere kadar veya sezon dışı dediğimiz, deniz, kum ve güneşin ön planda olmadığı dönemlerde de bölgeyi ziyaret etmesini sağlıyoruz.Türkiye genelinde baktığımızda geçen sene 713 noktada hem kazı çalışmaları hem de arkeolojik çalışma yaptık. 713 sayısı hem Türkiye hem de dünya için bir rekordur. Dünyada hiçbir ülke bu sayıda kazı ve arkeolojik araştırmayı bir yıl içinde yapabilecek kapasiteye sahip değil. Ülke ve bakanlık olarak bu kapasiteye ulaştık. Hem de bu kadar yoğun bir kazı ve arkeolojik kazı çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Yine 4 yıl önce başlattığımız bir çalışma sayesinde kazı başkanlıklarının çalışma sürelerini bütün yıla yaydık. Önceden biliyorsunuz 45-60 gün civarında kazı çalışmaları gerçekleşiyor, sonra da ara veriliyordu. O da çok yavaş ilerleme sağlıyordu. 4 yıl önce başlattığımız çalışma sayesinde 12 aylık destek programlarıyla bütün kazı başkanlıklarımızı aşamalı bir şekilde dahil ettik."Turizm Teknik Liseleri Türkiye'ye yayılacakBakan Ersoy, bölgedeki en önemli sorunlardan bir tanesinin yetişmiş personel ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, her yıl bu ihtiyacın artarak sürdüğünü söyledi.Milli Eğitim Bakanlığıyla 4 yıl önce başlattıkları çalışmayla Turizm Meslek Liselerini, teknik lise konumuna getirdiklerini aktaran Ersoy, burada eğitim gören öğrencilerin en az 3 yabancı dili çok iyi öğrenecek şekilde yetişmesini sağladıklarını belirtti.Ersoy, otellerle liseleri eşleştirdiklerini, bu sayede öğrencilerin yoğun bir şekilde lisan ve sektör eğitimi aldıklarını, tesislerin de yüksek sezondaki personel ihtiyacının karşılanmış olduğunu dile getirerek, "Bunun olumlu sonuçlarını da gördük. Bu çalışma başlatıldıktan sonra özellikle Turizm Teknik Liselerine öğrenciler tarafından yoğun ilgi oldu. Şu anda Türkiye genelinde 76 turizm teknik lisesi var. Hemen hemen tamamı artık dolu olarak çalışmaya başladı. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığımızla görüştük. İhtiyaç dahilinde bunların sayılarını arttırarak tüm Türkiye'ye yayılmalarını da sağlayacağız." diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kültür ve turizm bakanlığı, mehmet ersoy