https://sputniknews.com.tr/20230626/kremlin-putin-ve-bae-lideri-rusyadaki-isyan-girisimini-gorustu-1072899144.html

Kremlin: Putin ve BAE lideri, Rusya’daki isyan girişimini görüştü

Kremlin: Putin ve BAE lideri, Rusya’daki isyan girişimini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve 24 Haziran isyan girişimiyle ilgili değerlendirmelere ilgi duyan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T23:27+0300

2023-06-26T23:27+0300

2023-06-26T23:27+0300

dünya

muhammed bin zayed al nahyan

vladimir putin

rusya

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Kremlin’den yapılan açıklamada, “BAE tarafının girişimi üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve BAE lideri Muhammed bin Zayid el-Nahyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. El-Nahyan, 24 Haziran isyan girişimiyle ilgili Rusya’daki duruma ilişkin değerlendirmeleri duymak istedi” ifadeleri kullanıldı.BAE liderinin yaşananlarla ilgili yeterince bilgi alarak Rusya yönetimine tam desteğini bildirdiği kaydedilen açıklamada, “Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda, 16 Haziran’da yapılan görüşmenin sonuçları dikkate alınarak, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik bazı güncel konular da ele alındı” denildi.Putin ayrıca bin Zayid e tüm BAE’lilerin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

https://sputniknews.com.tr/20230626/beyaz-saray-rusyadaki-istikrarsizligi-ciddiye-aliyoruz-1072896556.html

rusya

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Sputnik Türkiye

muhammed bin zayed al nahyan, vladimir putin, rusya, birleşik arap emirlikleri (bae)