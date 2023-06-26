https://sputniknews.com.tr/20230626/kremlin-putin-ve-bae-lideri-rusyadaki-isyan-girisimini-gorustu-1072899144.html
Kremlin: Putin ve BAE lideri, Rusya’daki isyan girişimini görüştü
Kremlin: Putin ve BAE lideri, Rusya’daki isyan girişimini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve 24 Haziran isyan girişimiyle ilgili değerlendirmelere ilgi duyan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T23:27+0300
2023-06-26T23:27+0300
2023-06-26T23:27+0300
dünya
muhammed bin zayed al nahyan
vladimir putin
rusya
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Kremlin’den yapılan açıklamada, “BAE tarafının girişimi üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve BAE lideri Muhammed bin Zayid el-Nahyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. El-Nahyan, 24 Haziran isyan girişimiyle ilgili Rusya’daki duruma ilişkin değerlendirmeleri duymak istedi” ifadeleri kullanıldı.BAE liderinin yaşananlarla ilgili yeterince bilgi alarak Rusya yönetimine tam desteğini bildirdiği kaydedilen açıklamada, “Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda, 16 Haziran’da yapılan görüşmenin sonuçları dikkate alınarak, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik bazı güncel konular da ele alındı” denildi.Putin ayrıca bin Zayid e tüm BAE’lilerin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.
https://sputniknews.com.tr/20230626/beyaz-saray-rusyadaki-istikrarsizligi-ciddiye-aliyoruz-1072896556.html
rusya
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muhammed bin zayed al nahyan, vladimir putin, rusya, birleşik arap emirlikleri (bae)
muhammed bin zayed al nahyan, vladimir putin, rusya, birleşik arap emirlikleri (bae)
Kremlin: Putin ve BAE lideri, Rusya’daki isyan girişimini görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve 24 Haziran isyan girişimiyle ilgili değerlendirmelere ilgi duyan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el-Nahyan arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “BAE tarafının girişimi üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve BAE lideri Muhammed bin Zayid el-Nahyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. El-Nahyan, 24 Haziran isyan girişimiyle ilgili Rusya’daki duruma ilişkin değerlendirmeleri duymak istedi” ifadeleri kullanıldı.
BAE liderinin yaşananlarla ilgili yeterince bilgi alarak Rusya yönetimine tam desteğini bildirdiği kaydedilen açıklamada, “Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda, 16 Haziran’da yapılan görüşmenin sonuçları dikkate alınarak, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik bazı güncel konular da ele alındı” denildi.
Putin ayrıca bin Zayid e tüm BAE’lilerin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.