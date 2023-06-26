Katar Emiri, Moskova'nın Wagner isyanındaki adımlarına destek verdi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Doha'dan gelen talep üzerine telefonda görüştü.



Katar Emiri Al Sani, 24 Haziran'da yaşanan olaylar sırasında Rusya yönetimi tarafından gerçekleştirilen eylemleri desteklediklerini ifade etti.



Taraflar, Rusya-Katar işbirliğinin yüksek seviyede olduğuna dikkat çekerek bunu çeşitli alanlarda daha fazla güçlendirmeye ilgi duyduklarını teyit etti. Bu bağlamda Putin ve Al Sani, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casım Al Sani'nin geçen hafta yaptığı Rusya ziyaretinin sonuçlarına olumlu not verdi.