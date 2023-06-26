https://sputniknews.com.tr/20230626/izmirde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1072871802.html

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T12:36+0300

2023-06-26T12:36+0300

2023-06-26T12:36+0300

türkiye

izmir

orman

orman yangını

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Karaağaç Koşuyolu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.Ekipler, 5 helikopter, 2 uçak, 19 arazöz, 5 su ikmal, 3 ilk müdahale aracı ve 4 dozerle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230625/marmaristeki-orman-yangininda-bulunmustu-cesedin-kimligi-tespit-edildi-1072852770.html

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izmir, orman, orman yangını