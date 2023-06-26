https://sputniknews.com.tr/20230626/izmirde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1072871802.html
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T12:36+0300
2023-06-26T12:36+0300
2023-06-26T12:36+0300
türkiye
izmir
orman
orman yangını
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Karaağaç Koşuyolu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.Ekipler, 5 helikopter, 2 uçak, 19 arazöz, 5 su ikmal, 3 ilk müdahale aracı ve 4 dozerle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230625/marmaristeki-orman-yangininda-bulunmustu-cesedin-kimligi-tespit-edildi-1072852770.html
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izmir, orman, orman yangını
izmir, orman, orman yangını
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karaağaç Koşuyolu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, 5 helikopter, 2 uçak, 19 arazöz, 5 su ikmal, 3 ilk müdahale aracı ve 4 dozerle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.