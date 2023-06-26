https://sputniknews.com.tr/20230626/izmirde-33-buyuklugunde-deprem-1072861408.html
İzmir'de 3.3 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Buca ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T07:16+0300
2023-06-26T07:16+0300
2023-06-26T07:16+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
izmir
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06.37'deki depremin derinliği 10.78 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230622/afad-duyurdu-karadenizde-44-buyuklugunde-deprem-1072726997.html
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), izmir, deprem
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), izmir, deprem
İzmir'de 3.3 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Buca ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 06.37'deki depremin derinliği 10.78 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.