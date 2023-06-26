https://sputniknews.com.tr/20230626/izmirde-33-buyuklugunde-deprem-1072861408.html

İzmir'de 3.3 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Buca ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T07:16+0300

2023-06-26T07:16+0300

2023-06-26T07:16+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

izmir

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06.37'deki depremin derinliği 10.78 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230622/afad-duyurdu-karadenizde-44-buyuklugunde-deprem-1072726997.html

türkiye

izmir

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), izmir, deprem