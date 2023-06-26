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https://sputniknews.com.tr/20230626/izmirde-33-buyuklugunde-deprem-1072861408.html
İzmir'de 3.3 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Buca ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06.37'deki depremin derinliği 10.78 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230622/afad-duyurdu-karadenizde-44-buyuklugunde-deprem-1072726997.html
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), izmir, deprem
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), izmir, deprem

İzmir'de 3.3 büyüklüğünde deprem

07:16 26.06.2023
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Buca ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 06.37'deki depremin derinliği 10.78 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
TÜRKİYE
AFAD duyurdu: Karadeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
22 Haziran , 06:31
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