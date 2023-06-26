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İstanbul'da alışılmadık pazartesi: Yollar boş kaldı
İstanbul'da alışılmadık pazartesi: Yollar boş kaldı
İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Saat 09.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbulluların Kurban Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 09.40 sıralarında yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı ve yolların boş olduğu görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230625/istanbul-otogarinda-bayram-yogunlugu-dune-kadar-800-lira-olan-biletler-bugun-1000-lira-1072854095.html
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istanbul, trafik, bayram
istanbul, trafik, bayram

İstanbul'da alışılmadık pazartesi: Yollar boş kaldı

10:20 26.06.2023
© İHAİstanbul trafik
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© İHA
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İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Saat 09.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü.
İstanbulluların Kurban Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı.
İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 09.40 sıralarında yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı ve yolların boş olduğu görüldü.
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