https://sputniknews.com.tr/20230626/istanbulda-alisilmadik-pazartesi-yollar-bos-kaldi-1072864806.html
İstanbul'da alışılmadık pazartesi: Yollar boş kaldı
İstanbul'da alışılmadık pazartesi: Yollar boş kaldı
İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Saat 09.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T10:20+0300
2023-06-26T10:20+0300
2023-06-26T10:20+0300
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trafik
bayram
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İstanbulluların Kurban Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 09.40 sıralarında yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı ve yolların boş olduğu görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230625/istanbul-otogarinda-bayram-yogunlugu-dune-kadar-800-lira-olan-biletler-bugun-1000-lira-1072854095.html
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İstanbul'da alışılmadık pazartesi: Yollar boş kaldı
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İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Saat 09.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü.
İstanbulluların Kurban Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı.
İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 09.40 sıralarında yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı ve yolların boş olduğu görüldü.