https://sputniknews.com.tr/20230626/istanbulda-alisilmadik-pazartesi-yollar-bos-kaldi-1072864806.html

İstanbul'da alışılmadık pazartesi: Yollar boş kaldı

İstanbul'da alışılmadık pazartesi: Yollar boş kaldı

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Saat 09.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T10:20+0300

2023-06-26T10:20+0300

2023-06-26T10:20+0300

türkiye

istanbul

trafik

bayram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1a/1072864651_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_84020b09be1ce5f8ac4213ca4f528ecd.jpg

İstanbulluların Kurban Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 09.40 sıralarında yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı ve yolların boş olduğu görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230625/istanbul-otogarinda-bayram-yogunlugu-dune-kadar-800-lira-olan-biletler-bugun-1000-lira-1072854095.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, trafik, bayram