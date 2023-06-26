https://sputniknews.com.tr/20230626/istanbul-valisi-gul-eylem-yapan-113-kisi-gozaltina-alindi-1072858272.html
İstanbul Valisi Gül: Eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valisi Gül: Eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim ve çevresinde yapılan eylemlerde 113 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T01:31+0300
2023-06-26T01:31+0300
2023-06-26T01:31+0300
türkiye
davut gül
taksim
eylem
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072096731_0:328:2048:1480_1920x0_80_0_0_a2fdfb1d55aa400d62223f47f1c3e3a5.jpg
İstanbul Valisi Gül, Taksim'de eylem yapan 113 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli geleceğimiz, aile kurumunu milli ve manevi değerlerimizle yaşatmaya bağlıdır. Aile kurumunu zayıflatacak hiç bir etkinliğe müsaade etmeyeceğiz. Propaganda yapmak maksadıyla eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı. Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız" ifadelerine yer verdi.
türkiye
taksim
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072096731_0:136:2048:1672_1920x0_80_0_0_b175e6844fc67ef0aaa3af4ab19b3e71.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
taksimde eylem, taksimde 113 kişi gözaltına alındı,
taksimde eylem, taksimde 113 kişi gözaltına alındı,
İstanbul Valisi Gül: Eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı
Abone ol
İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim ve çevresinde yapılan eylemlerde 113 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Valisi Gül, Taksim'de eylem yapan 113 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli geleceğimiz, aile kurumunu milli ve manevi değerlerimizle yaşatmaya bağlıdır. Aile kurumunu zayıflatacak hiç bir etkinliğe müsaade etmeyeceğiz. Propaganda yapmak maksadıyla eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı. Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız" ifadelerine yer verdi.