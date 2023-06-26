https://sputniknews.com.tr/20230626/istanbul-valisi-gul-eylem-yapan-113-kisi-gozaltina-alindi-1072858272.html

İstanbul Valisi Gül: Eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valisi Gül: Eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim ve çevresinde yapılan eylemlerde 113 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

davut gül

taksim

eylem

gözaltı

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İstanbul Valisi Gül, Taksim'de eylem yapan 113 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli geleceğimiz, aile kurumunu milli ve manevi değerlerimizle yaşatmaya bağlıdır. Aile kurumunu zayıflatacak hiç bir etkinliğe müsaade etmeyeceğiz. Propaganda yapmak maksadıyla eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı. Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız" ifadelerine yer verdi.

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taksimde eylem, taksimde 113 kişi gözaltına alındı,