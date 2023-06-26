https://sputniknews.com.tr/20230626/irakta-47-buyuklugunde-deprem-hakkaride-de-hissedildi-1072863603.html
Irak'ta 4.7 büyüklüğünde deprem: Hakkari'de de hissedildi
Irak'ta 4.7 büyüklüğünde deprem: Hakkari'de de hissedildi
AFAD, Irak'ta 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin Hakkari'den de hissedildiğini bildirdi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T09:56+0300
2023-06-26T09:56+0300
2023-06-26T09:56+0300
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Irak'ta 4.7 büyüklüğünde deprem: Hakkari'de de hissedildi
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Ayrıntılar geliyor
AFAD, Irak'ta 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin Hakkari'den de hissedildiğini bildirdi.