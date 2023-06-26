https://sputniknews.com.tr/20230626/iletisim-baskani-altundan-reutersa-tepki-gazetecilik-tarihi-acisindan-kara-bir-leke-1072898175.html

İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'a tepki: 'Gazetecilik tarihi açısından kara bir leke'

İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'a tepki: 'Gazetecilik tarihi açısından kara bir leke'

İletişim Başkanı Altun, "Reuters haber ajansının bugün Cumhurbaşkanımızın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialarla dolu bir senaryodan... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T22:47+0300

2023-06-26T22:47+0300

2023-06-26T22:47+0300

fahrettin altun

türkiye

reuters

bilal erdoğan

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Reuters haber ajansının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haberine ilişkin paylaşımda bulundu."Reuters haber ajansının bugün, özel dosya başlığıyla abonelerine servis ettiği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialarla dolu bir senaryodan müteşekkil sözde haber; gazetecilik tarihi açısından hem kara bir lekedir hem de 171 yıllık bir medya kuruluşunun kendini açıkça küçük düşürmesinin acınası bir örneğidir" ifadelerini kullanan Altun, "temel habercilik kriterlerine asgari düzeyde dahi olsa riayet edilmemiş bu dezenformasyon ürününün, içerisinde yer alan cümlelerle kendisini yalanlaması ve gerçekle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını adeta itiraf etmesinin gazetecilik derslerinde okutulacak cinsten olduğunu" belirtti.Paylaşımında, haberdeki, "Bir kişi tarafından yetkililere sunulan ve Reuters tarafından da incelenen şikayete göre sonuçta herhangi bir rüşvet ödenmedi. Aslında İsveçli şirket Reuters tarafından görülen şirket yazışmalarına göre, geçen yılın sonlarında projeden aniden vazgeçti. Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal'in Dignita'nın iddia edilen rüşvet planından haberdar olup olmadıklarını veya bu plana dahil olup olmadıklarını bağımsız olarak teyit edemedi" bölümünü nakleden Altun, şunları kaydetti:

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fahrettin altun, reuters, bilal erdoğan, recep tayyip erdoğan