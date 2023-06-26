Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Micheal Jackson
10:33
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk, Ukrayna'nın kaybettiğini yazan ismi doğruladı
15:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230626/iett-soforu-baska-iett-soforune-balta-ile-saldirdi-1072859051.html
İETT şoförü başka İETT şoförüne balta ile saldırdı
İETT şoförü başka İETT şoförüne balta ile saldırdı
Fatih’te kullandığı İETT aracına zarar verdiği gerekçesiyle diğer İETT otobüsünün camına baltayla vuran sürücü tutuklandı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T03:18+0300
2023-06-26T03:26+0300
türkiye
otobüs şöförü
iett
saldırı
balta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1a/1072858895_0:216:646:579_1920x0_80_0_0_e7d74a599505236650d738c6ff69bed5.jpg
Molla Gürani Mahallesi, Fındıkzade mevkisinde A.P. 'nin kullandığı İETT otobüsü ile Y.K. idaresindeki İETT otobüsü çarpıştı.Y.K. aracının aynasının zarar görmesine öfkelenerek diğer otobüsün camına baltayla vurarak zarar verdi.​​​​​​​Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Y.K.’yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1a/1072858895_0:155:646:640_1920x0_80_0_0_16b41cc9163433173100aaaa5268403a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
otobüs şöförü, iett, saldırı, balta
otobüs şöförü, iett, saldırı, balta

İETT şoförü başka İETT şoförüne balta ile saldırdı

03:18 26.06.2023 (güncellendi: 03:26 26.06.2023)
© İHAİETT otobüs şoförü aynasına çarpan başka bir İETT şoförüne balta ile saldırdı
İETT otobüs şoförü aynasına çarpan başka bir İETT şoförüne balta ile saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© İHA
Abone olTelegram
Fatih’te kullandığı İETT aracına zarar verdiği gerekçesiyle diğer İETT otobüsünün camına baltayla vuran sürücü tutuklandı.
Molla Gürani Mahallesi, Fındıkzade mevkisinde A.P. 'nin kullandığı İETT otobüsü ile Y.K. idaresindeki İETT otobüsü çarpıştı.
Y.K. aracının aynasının zarar görmesine öfkelenerek diğer otobüsün camına baltayla vurarak zarar verdi.
​​​​​​​Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Y.K.’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала