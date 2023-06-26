https://sputniknews.com.tr/20230626/iett-soforu-baska-iett-soforune-balta-ile-saldirdi-1072859051.html
İETT şoförü başka İETT şoförüne balta ile saldırdı
İETT şoförü başka İETT şoförüne balta ile saldırdı
Fatih’te kullandığı İETT aracına zarar verdiği gerekçesiyle diğer İETT otobüsünün camına baltayla vuran sürücü tutuklandı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T03:18+0300
2023-06-26T03:18+0300
2023-06-26T03:26+0300
türkiye
otobüs şöförü
iett
saldırı
balta
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Molla Gürani Mahallesi, Fındıkzade mevkisinde A.P. 'nin kullandığı İETT otobüsü ile Y.K. idaresindeki İETT otobüsü çarpıştı.Y.K. aracının aynasının zarar görmesine öfkelenerek diğer otobüsün camına baltayla vurarak zarar verdi.Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Y.K.’yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
otobüs şöförü, iett, saldırı, balta
otobüs şöförü, iett, saldırı, balta
İETT şoförü başka İETT şoförüne balta ile saldırdı
03:18 26.06.2023 (güncellendi: 03:26 26.06.2023) Abone ol
Fatih’te kullandığı İETT aracına zarar verdiği gerekçesiyle diğer İETT otobüsünün camına baltayla vuran sürücü tutuklandı.
Molla Gürani Mahallesi, Fındıkzade mevkisinde A.P. 'nin kullandığı İETT otobüsü ile Y.K. idaresindeki İETT otobüsü çarpıştı.
Y.K. aracının aynasının zarar görmesine öfkelenerek diğer otobüsün camına baltayla vurarak zarar verdi.
Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Y.K.’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklandı.