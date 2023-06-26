https://sputniknews.com.tr/20230626/iett-soforu-baska-iett-soforune-balta-ile-saldirdi-1072859051.html

İETT şoförü başka İETT şoförüne balta ile saldırdı

İETT şoförü başka İETT şoförüne balta ile saldırdı

Fatih’te kullandığı İETT aracına zarar verdiği gerekçesiyle diğer İETT otobüsünün camına baltayla vuran sürücü tutuklandı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T03:18+0300

2023-06-26T03:18+0300

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türkiye

otobüs şöförü

iett

saldırı

balta

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Molla Gürani Mahallesi, Fındıkzade mevkisinde A.P. 'nin kullandığı İETT otobüsü ile Y.K. idaresindeki İETT otobüsü çarpıştı.Y.K. aracının aynasının zarar görmesine öfkelenerek diğer otobüsün camına baltayla vurarak zarar verdi.​​​​​​​Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Y.K.’yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklandı.

türkiye

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otobüs şöförü, iett, saldırı, balta