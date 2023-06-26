https://sputniknews.com.tr/20230626/icisleri-bakani-yerlikaya-turkiye-iran-sinirindaki-guvenlik-duvari-calismalarini-inceledi-1072895196.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı, hendek ve diğer çalışmaları inceledi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T21:27+0300

2023-06-26T21:27+0300

2023-06-26T21:27+0300

türkiye

ali yerlikaya

van

türkiye

iran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1a/1072894596_0:4:1746:986_1920x0_80_0_0_e81bb9b85c69bac6ce923fc312a75317.jpg

Bakan Yerlikaya, Van'daki ziyaretlerinin ardından beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile helikopterle Özalp, Çaldıran ilçelerinde inşa edilen sınır güvenlik duvarı, hendek ve güvenlik yolunda incelemelerde bulundu.Çalışmalar hakkında Balcı'dan bilgi alan Yerlikaya, daha sonra Kurudere Üs Bölgesi'ne geçti.Burada askerlerle yemek yiyen Yerlikaya, ardından 3 bin 305 rakımlı Tendürek Modüler Üs Bölgesi'ni ziyaret etti, silah sistemleri ve üsteki güvenlik faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.Askerlerle sohbet eden Yerlikaya, temaslarının ardından bölgeden ayrıldı.

türkiye

van

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, van, türkiye, iran