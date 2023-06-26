https://sputniknews.com.tr/20230626/herson-valisi-saldo-ukrayna-ordusunun-dinyeperin-sol-yakasina-konumlandigi-yalan-1072889275.html

Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusunun Dinyeper'ın sol yakasına konumlandığı yalan

Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusunun Dinyeper'ın sol yakasına konumlandığı yalan

Rusya Federasyonu’na yeni katılan Herson Bölgesi’nin Vali Vekili Saldo, Ukrayna ordusunun Dinyeper nehrini geçerek Rus ordusu kontrolündeki sol yakasına... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T17:58+0300

2023-06-26T17:58+0300

2023-06-26T17:58+0300

ukrayna krizi

herson

rusya

ukrayna

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Herson Valisi Vladimir Saldo, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun Dinyeper nehrini geçerek Rus ordusu kontrolündeki sol yakasına konumlandığı yönünde çıkan haberi değerlendirdi.Saldo, “Resmi olarak bildiriyorum, bu bir yalan” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun bazı küçük gruplarının son üç gündür Dinyeper’i geçme ve Antonov köprüsü altına saklanma teşebbüsünde bulunduğunu, ama Rus ordusu tarafından tespit edilerek yok edildiğini yazan Saldo, Ukrayna ordusunun askerlerini Antonov köprüsü altına göndermeye devam edeceği tahmininde bulunarak, bu askerleri de aynı akıbetin beklediğini kaydetti.Saldo, “Cephedeki başarısızlıklar bağlamında, düşman propagandası yalan ve dezenformasyon akışını yoğunlaştırıyor. Vatandaşları bir kez daha provokasyonlara boyun eğmemeye ve yalnızca birincil verilere sahip resmi kaynaklara güvenmeye davet ediyorum” diye yazdı.Daha önce Rus ‘Komsomolskaya Pravda’ gazetesinin muhabiri ve Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi üyesi Aleksandr Kots, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun Dinyeper’i geçme girişimlerinin son bir hafta içinde anormal şekilde arttığını bildirmişti. Kots, Ukrayna ordusunun Dinyeper’i geçerek Rus ordusunun kontrolündeki sol yakada konumlandığını ve mevzilerini genişletmeye çalıştığını belirtmişti. Kots, Rus ordusunun bu mevzileri topçu ateşine tuttuğunu kaydetmişti.

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