https://sputniknews.com.tr/20230626/hazine-ve-maliye-bakanligindan-kalanlari-satacaklar-haberlerine-yalanlama-1072864932.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kalanları satacaklar' haberlerine yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kalanları satacaklar' haberlerine yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede çıkan kamuya ait şirketleri özelleştireceklerine dair haberleri yalanladı 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T10:25+0300

2023-06-26T10:25+0300

2023-06-26T10:28+0300

türkiye

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

özelleştirme

thy

türk telekom

kamu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/10/1051841866_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_f07e32c7bc4fc059f1a14efa4106047b.jpg

Yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yayınlanan "Kalanları Satacaklar" başlıklı haberin gerçeği yansıtmayan, tamamen kendi yorumlarına dayalı bilinçili yalan haber olduğu belirtildi ve "Bu haberler sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir." denildi.Bugün bir gazetede yer alan haberde Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve BOTAŞ gibi kurumların satışı için analiz yapıldığı iddia edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230605/yeni-cumhurbaskanligi-kabinesinden-ekonomi-eylem-plani-geliyor-1072030481.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, özelleştirme, thy, türk telekom, kamu