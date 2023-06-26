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https://sputniknews.com.tr/20230626/hazine-ve-maliye-bakanligindan-kalanlari-satacaklar-haberlerine-yalanlama-1072864932.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kalanları satacaklar' haberlerine yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kalanları satacaklar' haberlerine yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede çıkan kamuya ait şirketleri özelleştireceklerine dair haberleri yalanladı 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T10:25+0300
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hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
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Yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yayınlanan "Kalanları Satacaklar" başlıklı haberin gerçeği yansıtmayan, tamamen kendi yorumlarına dayalı bilinçili yalan haber olduğu belirtildi ve "Bu haberler sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir." denildi.Bugün bir gazetede yer alan haberde Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve BOTAŞ gibi kurumların satışı için analiz yapıldığı iddia edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230605/yeni-cumhurbaskanligi-kabinesinden-ekonomi-eylem-plani-geliyor-1072030481.html
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türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, özelleştirme, thy, türk telekom, kamu
türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, özelleştirme, thy, türk telekom, kamu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kalanları satacaklar' haberlerine yalanlama

10:25 26.06.2023 (güncellendi: 10:28 26.06.2023)
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede çıkan kamuya ait şirketleri özelleştireceklerine dair haberleri yalanladı
Yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yayınlanan "Kalanları Satacaklar" başlıklı haberin gerçeği yansıtmayan, tamamen kendi yorumlarına dayalı bilinçili yalan haber olduğu belirtildi ve "Bu haberler sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir." denildi.
Bugün bir gazetede yer alan haberde Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve BOTAŞ gibi kurumların satışı için analiz yapıldığı iddia edilmişti.
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