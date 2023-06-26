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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230626/hande-firat-hadi-bankalar-uzerinize-duseni-yapin-1072862503.html
Hande Fırat: Hadi bankalar üzerinize düşeni yapın
Hande Fırat: Hadi bankalar üzerinize düşeni yapın
Hande Fırat, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in ekonomiye dair attığı adımları değerlendirdi ve bankaların da üzerine düşeni yapmaları gerektiğini dile getirdi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
ekonomi
enflasyon
dolar
faiz artırımı
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in akıllıca bir strateji izlediğini söyledi ve "Merkez Bankası ne yapmaya çalışıyor? İlk faiz kararında olduğu gibi TCMB, büyük yatırım bankalarının çok yüksek oranlı faiz artışı beklentisinde olduğu gibi, piyasanın diliyle “gel gel” tezgâhına düşmüyor" dedi.Merkez Bankası'nın politika faizi kararının olumlu ve ihtiyatlı bir adım olduğunu dile getiren Fırat, yazısına şu şekilde devam etti:Fırat son olarak da bankaları işaret etti ve şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230623/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-turkiyenin-kara-parayla-mucadelesinde-kararlilik-vurgusu-yapti-1072801719.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, enflasyon, dolar, faiz artırımı
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, enflasyon, dolar, faiz artırımı

Hande Fırat: Hadi bankalar üzerinize düşeni yapın

09:37 26.06.2023 (güncellendi: 09:42 26.06.2023)
© AA / Erhan ElaldıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Açıklamaya, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar (sağ 2) da katıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Açıklamaya, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar (sağ 2) da katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AA / Erhan Elaldı
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Hande Fırat, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in ekonomiye dair attığı adımları değerlendirdi ve bankaların da üzerine düşeni yapmaları gerektiğini dile getirdi.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in akıllıca bir strateji izlediğini söyledi ve "Merkez Bankası ne yapmaya çalışıyor? İlk faiz kararında olduğu gibi TCMB, büyük yatırım bankalarının çok yüksek oranlı faiz artışı beklentisinde olduğu gibi, piyasanın diliyle “gel gel” tezgâhına düşmüyor" dedi.
Merkez Bankası'nın politika faizi kararının olumlu ve ihtiyatlı bir adım olduğunu dile getiren Fırat, yazısına şu şekilde devam etti:
"Son derece akıllıca bir strateji izliyor. Politika faizini artırırken nasıl kademeli gidiyorsa, bunu yaparken sadeleşme süreci ile de bankaların mevduat faizlerini aşağıya çekecek değişiklikler yapıyor. Bu ne anlama geliyor? Mevduat faizi düştükçe kredi faizleri de düşecek demek oluyor. Çünkü piyasada çok uzun süredir faizler, politika faizinin çok üstünde bunu yukarı çeken de mevduat faizinin bulunduğu seviyeler. Oranların böyle oluşmasının nedeni de daha önce kademe kademe artırılan menkul kıymet tesisi zorunluluğu. Merkez Bankası, politika faizini yukarı çekerken, banka ve piyasa faizleri aşağıda bir denge bulacak. Çok zekice değil mi? Sonuç: Büyüme için kritik unsurlardan olan kredilerin yeniden kullandırılmaya başlamasının önü yavaş yavaş açılıyor. Anlayacağınız TCMB sakin sakin taşları döşemeye başladı. Olumsuz bir bakış açısıyla bakmak yerine, doğru adımlar için banka bir bravo haketmiyor mu?"
Fırat son olarak da bankaları işaret etti ve şunları ekledi:
"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, faiz kararının alındığı gün ne demişti: “Bu süreç kararlılıkla ve kademeli olarak yönetilecektir.” Artık bu saatten sonra bankaların da üzerlerine düşeni yapması, ekonomi yönetiminin adımlarının daha efektif olması için kararlara uyum sağlaması gerekiyor."
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin kara parayla mücadelesinde kararlılık vurgusu yaptı
23 Haziran , 19:47
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