Hande Fırat: Hadi bankalar üzerinize düşeni yapın

"Son derece akıllıca bir strateji izliyor. Politika faizini artırırken nasıl kademeli gidiyorsa, bunu yaparken sadeleşme süreci ile de bankaların mevduat faizlerini aşağıya çekecek değişiklikler yapıyor. Bu ne anlama geliyor? Mevduat faizi düştükçe kredi faizleri de düşecek demek oluyor. Çünkü piyasada çok uzun süredir faizler, politika faizinin çok üstünde bunu yukarı çeken de mevduat faizinin bulunduğu seviyeler. Oranların böyle oluşmasının nedeni de daha önce kademe kademe artırılan menkul kıymet tesisi zorunluluğu. Merkez Bankası, politika faizini yukarı çekerken, banka ve piyasa faizleri aşağıda bir denge bulacak. Çok zekice değil mi? Sonuç: Büyüme için kritik unsurlardan olan kredilerin yeniden kullandırılmaya başlamasının önü yavaş yavaş açılıyor. Anlayacağınız TCMB sakin sakin taşları döşemeye başladı. Olumsuz bir bakış açısıyla bakmak yerine, doğru adımlar için banka bir bravo haketmiyor mu?"