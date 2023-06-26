https://sputniknews.com.tr/20230626/hakkaride-hissedilen-depremin-ardindan-naci-gorurden-uyari-ilk-deprem-veya-onlardan-biri-1072865987.html
Hakkari'de hissedilen depremin ardından Naci Görür'den uyarı: İlk deprem veya onlardan biri
Hakkari'de hissedilen depremin ardından Naci Görür'den uyarı: İlk deprem veya onlardan biri
Irak'ın Duhok kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Hakkari'den de hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından yaptığı... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T11:06+0300
2023-06-26T11:06+0300
2023-06-26T11:08+0300
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deprem
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afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, Duhok'un Amedi ilçesinde saat 09.41'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin yerin 12.12 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtti.Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'de de hissedilen depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, "Adıyaman-Hakkari arasında sıkışan kuşak zaman zaman böyle depremler üretebilecektir" dedi.Görür paylaşımında şunları kaydetti:"Irak’ta Qadesh kuzeybatısında 4,7 deprem oldu. 6 Şubat depremlerinden sonra Bitlis-Zagros kuşağı zonunda olan ilk deprem veya onlardan biri. 6 Şubat depremleri sonrası Arap Levhasının Doğu Anadolu’yu sıkıştıracağını bekliyorduk. Adıyaman-Hakkari arasında sıkışan kuşak zaman zaman böyle depremler üretebilecektir. Sevgiyle"
https://sputniknews.com.tr/20230626/irakta-47-buyuklugunde-deprem-hakkaride-de-hissedildi-1072863603.html
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naci görür, deprem, hakkari, afad
naci görür, deprem, hakkari, afad
Hakkari'de hissedilen depremin ardından Naci Görür'den uyarı: İlk deprem veya onlardan biri
11:06 26.06.2023 (güncellendi: 11:08 26.06.2023) Abone ol
Irak'ın Duhok kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Hakkari'den de hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremlerinden sonra Bitlis-Zagros kuşağı zonunda olan ilk deprem veya onlardan biri" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, Duhok'un Amedi ilçesinde saat 09.41'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin yerin 12.12 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtti.
Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'de de hissedilen depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, "Adıyaman-Hakkari arasında sıkışan kuşak zaman zaman böyle depremler üretebilecektir" dedi.
Görür paylaşımında şunları kaydetti:
"Irak’ta Qadesh kuzeybatısında 4,7 deprem oldu. 6 Şubat depremlerinden sonra Bitlis-Zagros kuşağı zonunda olan ilk deprem veya onlardan biri. 6 Şubat depremleri sonrası Arap Levhasının Doğu Anadolu’yu sıkıştıracağını bekliyorduk. Adıyaman-Hakkari arasında sıkışan kuşak zaman zaman böyle depremler üretebilecektir. Sevgiyle"