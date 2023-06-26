https://sputniknews.com.tr/20230626/hakkaride-hissedilen-depremin-ardindan-naci-gorurden-uyari-ilk-deprem-veya-onlardan-biri-1072865987.html

Hakkari'de hissedilen depremin ardından Naci Görür'den uyarı: İlk deprem veya onlardan biri

Hakkari'de hissedilen depremin ardından Naci Görür'den uyarı: İlk deprem veya onlardan biri

Irak'ın Duhok kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Hakkari'den de hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından yaptığı... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T11:06+0300

2023-06-26T11:06+0300

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türkiye

naci görür

deprem

hakkari

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, Duhok'un Amedi ilçesinde saat 09.41'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin yerin 12.12 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtti.Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'de de hissedilen depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, "Adıyaman-Hakkari arasında sıkışan kuşak zaman zaman böyle depremler üretebilecektir" dedi.Görür paylaşımında şunları kaydetti:"Irak’ta Qadesh kuzeybatısında 4,7 deprem oldu. 6 Şubat depremlerinden sonra Bitlis-Zagros kuşağı zonunda olan ilk deprem veya onlardan biri. 6 Şubat depremleri sonrası Arap Levhasının Doğu Anadolu’yu sıkıştıracağını bekliyorduk. Adıyaman-Hakkari arasında sıkışan kuşak zaman zaman böyle depremler üretebilecektir. Sevgiyle"

https://sputniknews.com.tr/20230626/irakta-47-buyuklugunde-deprem-hakkaride-de-hissedildi-1072863603.html

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