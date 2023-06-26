https://sputniknews.com.tr/20230626/gram-altin-yeni-rekor-kirdi-1600-lirayi-asti-1072895755.html

Gram altın yeni rekor kırdı: 1600 lirayı aştı

Gram altın yeni rekor kırdı: 1600 lirayı aştı

Güne 1571 lirayla zirveden başlayan gram altın, tarihin en yüksek seviyesine ulaşarak 1606 liradan işlem görüyor. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T21:57+0300

2023-06-26T21:57+0300

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ekonomi

gram altın

borsa

fiyat

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Güne 1571 liradan rekorla açılan gram, gün içinde yüzde 3 yükselişle 1600 lira sınırını geçti. Gram altın an itibarıyla 1606 lira seviyesinden işlem görürken, spot piyasada altının onsu ise 1928 doları buldu.Altının kilogramı 1 milyon 608 bin liraya yükseldiAltın piyasasında, en düşük 1 milyon 563 bin 440 lira, en yüksek 1 milyon 608 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 artarak 1 milyon 608 bin liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 235 milyon 837 bin 114,85 lira, işlem miktarı ise 148,55 kilogram oldu.

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