https://sputniknews.com.tr/20230626/gram-altin-yeni-rekor-kirdi-1600-lirayi-asti-1072895755.html
Gram altın yeni rekor kırdı: 1600 lirayı aştı
Gram altın yeni rekor kırdı: 1600 lirayı aştı
Güne 1571 lirayla zirveden başlayan gram altın, tarihin en yüksek seviyesine ulaşarak 1606 liradan işlem görüyor. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T21:57+0300
2023-06-26T21:57+0300
2023-06-26T22:01+0300
ekonomi
gram altın
borsa
fiyat
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Güne 1571 liradan rekorla açılan gram, gün içinde yüzde 3 yükselişle 1600 lira sınırını geçti. Gram altın an itibarıyla 1606 lira seviyesinden işlem görürken, spot piyasada altının onsu ise 1928 doları buldu.Altının kilogramı 1 milyon 608 bin liraya yükseldiAltın piyasasında, en düşük 1 milyon 563 bin 440 lira, en yüksek 1 milyon 608 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 artarak 1 milyon 608 bin liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 235 milyon 837 bin 114,85 lira, işlem miktarı ise 148,55 kilogram oldu.
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gram altın, borsa, fiyat
Gram altın yeni rekor kırdı: 1600 lirayı aştı
21:57 26.06.2023 (güncellendi: 22:01 26.06.2023) Abone ol
Güne 1571 lirayla zirveden başlayan gram altın, tarihin en yüksek seviyesine ulaşarak 1606 liradan işlem görüyor.
Güne 1571 liradan rekorla açılan gram, gün içinde yüzde 3 yükselişle 1600 lira sınırını geçti.
Gram altın an itibarıyla 1606 lira seviyesinden işlem görürken, spot piyasada altının onsu ise 1928 doları buldu.
Altının kilogramı 1 milyon 608 bin liraya yükseldi
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 563 bin 440 lira, en yüksek 1 milyon 608 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 artarak 1 milyon 608 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 235 milyon 837 bin 114,85 lira, işlem miktarı ise 148,55 kilogram oldu.