https://sputniknews.com.tr/20230626/esad-suriyeli-siginmacilarin-ulkelerine-donusu-konusunun-politize-edilmesi-kabul-edilemez-1072891660.html

Esad: Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü konusunun politize edilmesi kabul edilemez

Esad: Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü konusunun politize edilmesi kabul edilemez

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü konusunun politize edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T19:20+0300

2023-06-26T19:20+0300

2023-06-26T19:20+0300

dünya

beşar esad

suriyeli

suriyeli mülteciler

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Suriye Devlet Başkanlığı İdaresi, Esad'ın BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile görüştüğünü açıkladı.Açıklamaya göre Esad, Suriyelilerin vatanlarına dönüşüyle ilgili sorunu gündeme getirerek bu konunun politize edilmesinin kabul edilemez olduğunu ve Suriyelilerin evlerine güvenli şekilde dönmesinin hükümetin en yüksek önceliği olduğunu vurguladı.Sorunun çözümünün Suriye'nin, yerleşim yerlerindeki altyapının yeniden inşa süreciyle bağlantılı olduğunu kaydeden Esad, hükümet olarak bu yönde çok sayıda önlem aldıklarını ve vatandaşların evlerine dönüşüne katkı sunacak çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

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Sputnik Türkiye

beşar esad, suriyeli, suriyeli mülteciler