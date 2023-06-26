https://sputniknews.com.tr/20230626/erdogandan-atama-karari-yeni-emniyet-genel-muduru-belli-oldu-1072861052.html

Erdoğan'dan atama kararı: Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu

Erdoğan'dan atama kararı: Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM), Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız atandı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T06:51+0300

2023-06-26T06:51+0300

2023-06-26T06:51+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

resmi gazete

atama

karar

emniyet genel müdürlüğü (egm)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız getirildi. 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun ek 1. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince; Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız atandı.Erol Ayyıldız, 1966 yılında Giresun’un Piraziz İlçesinde doğdu.1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Ayyıldız 1989'da Ordu Valiliği'nde kaymakam adayı olarak göreve başladı.Erol Ayyıldız sırası ile;1992 - 1993 Ordu – Ulubey Kaymakamı,1993 - 1995 Kahramanmaraş – Ekinözü Kaymakamı,1995 - 1998 Nevşehir - Kozaklı Kaymakamı,2000 - 2003 Bitlis Vali Yardımcısı,2003 - 2006 Rize Çayeli Kaymakamı,2006 - 2010 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,2010 - 2011 Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı,2011 - 2013 Zonguldak Valisi,2013 - 2016 Aydın Valisi,2016 - 2020 İzmir Valisi olarak görev yaptı.Ayyıldız son olarak 2020'de atandığı Eskişehir Valiliği görevini sürdürüyordu.

https://sputniknews.com.tr/20230626/yeni-atama-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-1072857986.html

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resmi gazete, atama, atama kararları, emniyet genel müdürü, eskişehir valisi, erol ayyıldız