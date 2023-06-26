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Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızı, 'Filenin Efeleri'ni yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı

17:01 26.06.2023
© AA / Türkiye Voleybol FederasyonuA Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Ligi şampiyonu oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Ligi şampiyonu oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AA / Türkiye Voleybol Federasyonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızı, 'Filenin Efeleri'ni yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
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