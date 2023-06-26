https://sputniknews.com.tr/20230626/erdogan-2023-cev-avrupa-altin-liginde-sampiyon-olan-a-milli-erkek-voleybol-takimini-kutladi-1072886799.html

Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı

Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T17:01+0300

2023-06-26T17:01+0300

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türkiye

türkiye

recep tayyip erdoğan

voleybol

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızı, 'Filenin Efeleri'ni yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230625/turkiye-a-milli-erkek-voleybol-takimi-cev-avrupa-altin-liginde-sampiyon-1072857735.html

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