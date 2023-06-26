Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Teknik olarak e-Devlet'ten veri sızdırılması mümkün değil

"Çocuk adına hizmet kullanımı ile veli ya da vasisi olunan çocuk adına e-Devlet Kapısı hizmetlerinin kullanabilmesine yönelik altyapının geliştirilmesini planlıyoruz. Eğitim hayatım ile e-Devlet Kapısı'nı bütünleşik hizmetlerle donatacağız. Şimdiye kadar araçlarım, ikametgahım, çalışma hayatım ve en son askerliğim bütünleşik hizmetini hayata geçirdik. Bu sene de eğitim hayatım bütünleşik hizmetini hayata geçireceğiz. Böylelikle, eğitim hayatımız ile alakalı tüm hizmetlere tek bir sayfadan erişebileceğiz.

Konum bazlı hizmetler ile e-Devlet Kapısı kullanıcılarının hayatını kolaylaştırabilmek amacıyla, yaşamsal olayları dikkate alacağız ve kullanıcının konum bilgisini alarak çevresinde ihtiyaç duyabileceği hizmetleri sunacağız. Belediye hizmetlerini de yaygınlaştıracağız.

e-Devlet Kapısı'nda 467 belediye tarafından 3 bin 584 hizmet sunuluyor. Hizmet sunan belediye ve hizmet sayısını artırmak için çalışmalarımız devam ediyor."