https://sputniknews.com.tr/20230626/dijital-donusum-ofisi-baskani-koc-teknik-olarak-e-devletten-veri-sizdirilmasi-mumkun-degil-1072873909.html
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Teknik olarak e-Devlet'ten veri sızdırılması mümkün değil
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Teknik olarak e-Devlet'ten veri sızdırılması mümkün değil
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, "e-Devlet Kapısı'nda profil bilgileri haricinde herhangi bir bilgi tutulmuyor. Sızdığı iddia edilen verilerin teknik olarak... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T13:13+0300
2023-06-26T13:13+0300
2023-06-26T13:23+0300
türkiye
e-devlet
sızıntı
cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'ndan veri sızdırıldığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.Bu yılın sadece ilk 6 ayında e-Devlet Kapısı'na 2 milyar 307 milyonun üzerinde giriş gerçekleştirildiğini ve bunun karşılığında 3,5 milyarın üzerinde işlem yapıldığını bildiren Koç, Kovid-19 salgını nedeniyle herkesin eve kapandığı, tüm işlemlerini telefonlardan ve bilgisayarlardan gerçekleştirdiği 2020 yılında dahi e-Devlet Kapısı'na yapılan giriş sayısının 2 milyar 306 milyon olduğunu söyledi.Bu yılın sonuna kadar 4,5 milyar giriş hedeflediklerini dile getiren Koç, bu yılın ilk yarısında en çok Sosyal Güvenlik Kurumuna ait "SGK tescil ve hizmet dökümü", "Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?" ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait "sosyal yardım bilgileri sorgulama" hizmetlerinin kullanıldığını ifade etti.Söz konusu dönemde 758 hizmetin sunulduğunu kaydeden Koç, Milli Savunma Bakanlığının "askerliğim", Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının "hak sahipliği için talep ve taahhütname başvurusu", "hane başı destek ödeme sonucu sorgulama" ve "afetzede barınma desteği başvurusu", Doğal Afet Sigortaları Kurumunun "DASK ödeme sorgulama ve şifre hizmeti" ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "kentsel dönüşüm başvurusunun" yeni hizmetler arasında yer aldığını belirtti."Eğitim hayatımız ile alakalı hizmetlere tek bir sayfadan erişebileceğiz"Koç, gelecek dönemde de yeni hizmetleri e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara ulaştıracaklarının altını çizerek, şu bilgileri verdi: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, siber güvenliğin, önce bireyin kendisinde başladığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:"Biz vatandaşlarımızın siber güvenlik, kişisel veriler gibi konularda farkındalıklarının artması için de e-Devlet Kapısı'nı geliştiriyoruz. Bu sebeple e-Devlet Kapısı'na iki aşamalı giriş özelliğini getirdik. Şu anda da iki aşamalı giriş aktif eden kullanıcı sayımız 1,3 milyonu aşmış durumda. Bu sayının 1 milyonu geçmesi sevindirici olmakla birlikte biz tüm kullanıcılarımızdan iki aşamalı giriş özelliğini aktif etmelerini istiyoruz."
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e-devlet, sızıntı, cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi
e-devlet, sızıntı, cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Teknik olarak e-Devlet'ten veri sızdırılması mümkün değil
13:13 26.06.2023 (güncellendi: 13:23 26.06.2023) Abone ol
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, "e-Devlet Kapısı'nda profil bilgileri haricinde herhangi bir bilgi tutulmuyor. Sızdığı iddia edilen verilerin teknik olarak e-Devlet Kapısı'ndan çalınmış olması mümkün değil." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'ndan veri sızdırıldığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.
Bu yılın sadece ilk 6 ayında e-Devlet Kapısı'na 2 milyar 307 milyonun üzerinde giriş gerçekleştirildiğini ve bunun karşılığında 3,5 milyarın üzerinde işlem yapıldığını bildiren Koç, Kovid-19 salgını nedeniyle herkesin eve kapandığı, tüm işlemlerini telefonlardan ve bilgisayarlardan gerçekleştirdiği 2020 yılında dahi e-Devlet Kapısı'na yapılan giriş sayısının 2 milyar 306 milyon olduğunu söyledi.
Bu yılın sonuna kadar 4,5 milyar giriş hedeflediklerini dile getiren Koç, bu yılın ilk yarısında en çok Sosyal Güvenlik Kurumuna ait "SGK tescil ve hizmet dökümü", "Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?" ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait "sosyal yardım bilgileri sorgulama" hizmetlerinin kullanıldığını ifade etti.
Söz konusu dönemde 758 hizmetin sunulduğunu kaydeden Koç, Milli Savunma Bakanlığının "askerliğim", Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının "hak sahipliği için talep ve taahhütname başvurusu", "hane başı destek ödeme sonucu sorgulama" ve "afetzede barınma desteği başvurusu", Doğal Afet Sigortaları Kurumunun "DASK ödeme sorgulama ve şifre hizmeti" ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "kentsel dönüşüm başvurusunun" yeni hizmetler arasında yer aldığını belirtti.
"Eğitim hayatımız ile alakalı hizmetlere tek bir sayfadan erişebileceğiz"
Koç, gelecek dönemde de yeni hizmetleri e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara ulaştıracaklarının altını çizerek, şu bilgileri verdi:
"Çocuk adına hizmet kullanımı ile veli ya da vasisi olunan çocuk adına e-Devlet Kapısı hizmetlerinin kullanabilmesine yönelik altyapının geliştirilmesini planlıyoruz. Eğitim hayatım ile e-Devlet Kapısı'nı bütünleşik hizmetlerle donatacağız. Şimdiye kadar araçlarım, ikametgahım, çalışma hayatım ve en son askerliğim bütünleşik hizmetini hayata geçirdik. Bu sene de eğitim hayatım bütünleşik hizmetini hayata geçireceğiz. Böylelikle, eğitim hayatımız ile alakalı tüm hizmetlere tek bir sayfadan erişebileceğiz.
Konum bazlı hizmetler ile e-Devlet Kapısı kullanıcılarının hayatını kolaylaştırabilmek amacıyla, yaşamsal olayları dikkate alacağız ve kullanıcının konum bilgisini alarak çevresinde ihtiyaç duyabileceği hizmetleri sunacağız. Belediye hizmetlerini de yaygınlaştıracağız.
e-Devlet Kapısı'nda 467 belediye tarafından 3 bin 584 hizmet sunuluyor. Hizmet sunan belediye ve hizmet sayısını artırmak için çalışmalarımız devam ediyor."
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, siber güvenliğin, önce bireyin kendisinde başladığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz vatandaşlarımızın siber güvenlik, kişisel veriler gibi konularda farkındalıklarının artması için de e-Devlet Kapısı'nı geliştiriyoruz. Bu sebeple e-Devlet Kapısı'na iki aşamalı giriş özelliğini getirdik. Şu anda da iki aşamalı giriş aktif eden kullanıcı sayımız 1,3 milyonu aşmış durumda. Bu sayının 1 milyonu geçmesi sevindirici olmakla birlikte biz tüm kullanıcılarımızdan iki aşamalı giriş özelliğini aktif etmelerini istiyoruz."