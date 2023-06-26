https://sputniknews.com.tr/20230626/cumhurbaskani-erdogan-umman-sultani-heysem-bin-tarik-ile-telefonda-gorustu-1072895362.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T21:47+0300
2023-06-26T21:47+0300
2023-06-26T21:47+0300
dünya
heysem bin tarık
umman
recep tayyip erdoğan
telefon görüşmesi
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi" denildi.Görüşmede liderlerin karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Umman'ın bölgemizdeki ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti" ifadelerine yer verildi.
umman
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heysem bin tarık, umman, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi
heysem bin tarık, umman, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi" denildi.
Görüşmede liderlerin karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Umman'ın bölgemizdeki ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti" ifadelerine yer verildi.