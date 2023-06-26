https://sputniknews.com.tr/20230626/cumhurbaskani-erdogan-umman-sultani-heysem-bin-tarik-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1072880806.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T15:07+0300
2023-06-26T15:07+0300
2023-06-26T15:17+0300
politika
recep tayyip erdoğan
umman
türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'ın bölgemizde ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti.Açıklamada, "Cumhurbaşkanımuz Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Umman'ın bölgemizdeki ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti" denildi.
umman
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recep tayyip erdoğan, umman, türkiye
recep tayyip erdoğan, umman, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
15:07 26.06.2023 (güncellendi: 15:17 26.06.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'ın bölgemizde ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanımuz Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Umman'ın bölgemizdeki ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti" denildi.