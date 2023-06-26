https://sputniknews.com.tr/20230626/cumhurbaskani-erdogan-umman-sultani-heysem-bin-tarik-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1072880806.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T15:07+0300

2023-06-26T15:07+0300

2023-06-26T15:17+0300

politika

recep tayyip erdoğan

umman

türkiye

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'ın bölgemizde ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti.Açıklamada, "Cumhurbaşkanımuz Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Umman'ın bölgemizdeki ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti" denildi.

umman

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recep tayyip erdoğan, umman, türkiye