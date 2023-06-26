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Bodrum'da yoğunluk isyanı: Başkan çöplerden, ilçede yaşayanlar yolların bozukluğundan şikayetçi
Bodrum'da yoğunluk isyanı: Başkan çöplerden, ilçede yaşayanlar yolların bozukluğundan şikayetçi
Bayram yoğunluğu yaşanan tatil beldelerinin başında Bodrum geliyor. Tatil sürecinde nüfusu 10'a katlanan Bodrum'da vatandaşlar yolların bozukluğundan şikayet... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T12:39+0300
2023-06-26T12:43+0300
yaşam
bodrum
bodrum belediyesi
kültür ve turizm bakanlığı
batuhan mumcu
ahmet aras
tatil
çöp
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 günlük bayram tatilinin başlaması ile birlikte yoğunluk yaşanıyor. İlçeye, tatilin başladığı cumartesi günü itibarıyla 60 binin üzerinde araç girişi oldu. Resmi verilere göre 200 bin nüfusa sahip olan Bodrum’un tatil dönemlerinde nüfusu 10 katına ulaşıyor. Yoğunluk nedeniyle alt yapı ve belediye hizmetlerinde de aksamalar yaşanıyor.Belediye Başkanı çöp uyarısı yaptıİlçede çöplerin belli başlı yerlerde yoğunlaşması üzerine gelen tepkiler sonrasında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Aras paylaşımında “Değerli Bodrumlular, kıymetli misafirlerimiz, merhaba. Son 2,5 günde 60 bin aracın giriş yaptığı Bodrum'un Belediye Başkanı olarak paylaşmakta olduğum bu ‘kötülük’ videosu eşliğinde; 3500 yıllık bir kente ve insanlarına saygısı olmayanların neden olduğu görüntüleri, ‘Bodrum'un her yeri çöp içinde’ diyerek sosyal medyada paylaşanlara seslenmek istiyorum. Bu kentin Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü, 404 personel ve 174 araç ile toplamı 650 milyon metrekare olan 56 mahallemize hizmet veriyor. Sizin Bodrum'u eleştiren videolarınıza konu olan görüntüler ise kış aylarında 600 bin, yaz aylarında 2 milyona yakın insanın çöpünü gece gündüz demeden toplayan temizlik emekçilerimizin yan gelip yatması nedeniyle oluşmuyor. O görüntüler, Bodrum'a, insanlarına ve misafirlerine saygısı olmayanların, ne yazık ki çok olması sayesinde oluşuyor. Dolayısıyla Bodrum'u ve Bodrumluları haksız yere kötülemeyin çünkü, kötü olan biz değiliz. Kötü olan, kentimizi ve kalbimizi açtığımız bazı yeni Bodrumlular ve Bodrum'da olmayı asla hak etmeyen, bazı misafirlerimiz” ifadelerini kulandı.Bozuk yol şikayetiBelediye Başkanı Aras’ın açıklamalarına yorum yapan vatandaşlar, Bodrum’da çöplerin yanı sıra yoların bozuk olmasında da şikayet etti. Vatandaşların alt yapıdan da şikayet etmesi üzerine yeni bir paylaşım yapan Başkan Aras “Temmuz ayında sona erecek olan altyapı projesi nedeniyle bozulan yollarımız, bulunduğu bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Karayolları sorumluluklarında. Çevreyi kirletenlere kesilecek ceza tutarı yasayla belirleniyor ve an itibarıyla bu tutarın hiçbir caydırıcılığı yok” yanıtını verdi.Bakan Yardımcısı Mumcu: Sorumluluğumuzdaki çalışmayı yaptıkBelediye Başkanı Aras’ın açıklamalarına yanıt veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise “Sayın Başkan, öncelikle belirtmek isterim ki Bodrum’un belediye sorumluluğunda olan dertleri ile dertlenmenize teşekkür ediyorum. Bu demek oluyor ki kısa zamanda çözüme kavuşturacaksınız. Bodrum’da bakanlığımız sorumluluğunda olan bir eksikliğin olmadığını, diğer taraftan sorumluluğumuzda dahi olmamasına rağmen üstlendiğimiz alt yapı - arıtma ve bunların onarımından kaynaklı asfalt çalışmalarını da nisan ayında bitirdiğimizi biliyor olmalısınız. Kışın 600 yazın 2 milyon kapasiteye çıkan nüfusun ise bir Kültür ve Turizm Bakanlığı başarısı olarak değerlendirmenizi rica ederim. Hayırlı sezonlar geçirmeniz dileğiyle” yanıtını veridi.
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bodrum, bodrum belediyesi, kültür ve turizm bakanlığı, batuhan mumcu, ahmet aras, tatil, çöp
bodrum, bodrum belediyesi, kültür ve turizm bakanlığı, batuhan mumcu, ahmet aras, tatil, çöp

Bodrum'da yoğunluk isyanı: Başkan çöplerden, ilçede yaşayanlar yolların bozukluğundan şikayetçi

12:39 26.06.2023 (güncellendi: 12:43 26.06.2023)
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Bodrum - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AA
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Bayram yoğunluğu yaşanan tatil beldelerinin başında Bodrum geliyor. Tatil sürecinde nüfusu 10'a katlanan Bodrum'da vatandaşlar yolların bozukluğundan şikayet ederken, Belediye Başkanı Aras, çevre kirliliği uyarısı yaptı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu ise kendi sorumluluklarındaki alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını açıkladı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 günlük bayram tatilinin başlaması ile birlikte yoğunluk yaşanıyor. İlçeye, tatilin başladığı cumartesi günü itibarıyla 60 binin üzerinde araç girişi oldu.
Resmi verilere göre 200 bin nüfusa sahip olan Bodrum’un tatil dönemlerinde nüfusu 10 katına ulaşıyor. Yoğunluk nedeniyle alt yapı ve belediye hizmetlerinde de aksamalar yaşanıyor.

Belediye Başkanı çöp uyarısı yaptı

İlçede çöplerin belli başlı yerlerde yoğunlaşması üzerine gelen tepkiler sonrasında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Aras paylaşımında “Değerli Bodrumlular, kıymetli misafirlerimiz, merhaba. Son 2,5 günde 60 bin aracın giriş yaptığı Bodrum'un Belediye Başkanı olarak paylaşmakta olduğum bu ‘kötülük’ videosu eşliğinde; 3500 yıllık bir kente ve insanlarına saygısı olmayanların neden olduğu görüntüleri, ‘Bodrum'un her yeri çöp içinde’ diyerek sosyal medyada paylaşanlara seslenmek istiyorum. Bu kentin Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü, 404 personel ve 174 araç ile toplamı 650 milyon metrekare olan 56 mahallemize hizmet veriyor. Sizin Bodrum'u eleştiren videolarınıza konu olan görüntüler ise kış aylarında 600 bin, yaz aylarında 2 milyona yakın insanın çöpünü gece gündüz demeden toplayan temizlik emekçilerimizin yan gelip yatması nedeniyle oluşmuyor. O görüntüler, Bodrum'a, insanlarına ve misafirlerine saygısı olmayanların, ne yazık ki çok olması sayesinde oluşuyor. Dolayısıyla Bodrum'u ve Bodrumluları haksız yere kötülemeyin çünkü, kötü olan biz değiliz. Kötü olan, kentimizi ve kalbimizi açtığımız bazı yeni Bodrumlular ve Bodrum'da olmayı asla hak etmeyen, bazı misafirlerimiz” ifadelerini kulandı.

Bozuk yol şikayeti

Belediye Başkanı Aras’ın açıklamalarına yorum yapan vatandaşlar, Bodrum’da çöplerin yanı sıra yoların bozuk olmasında da şikayet etti.
Vatandaşların alt yapıdan da şikayet etmesi üzerine yeni bir paylaşım yapan Başkan Aras “Temmuz ayında sona erecek olan altyapı projesi nedeniyle bozulan yollarımız, bulunduğu bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Karayolları sorumluluklarında. Çevreyi kirletenlere kesilecek ceza tutarı yasayla belirleniyor ve an itibarıyla bu tutarın hiçbir caydırıcılığı yok” yanıtını verdi.

Bakan Yardımcısı Mumcu: Sorumluluğumuzdaki çalışmayı yaptık

Belediye Başkanı Aras’ın açıklamalarına yanıt veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise “Sayın Başkan, öncelikle belirtmek isterim ki Bodrum’un belediye sorumluluğunda olan dertleri ile dertlenmenize teşekkür ediyorum. Bu demek oluyor ki kısa zamanda çözüme kavuşturacaksınız. Bodrum’da bakanlığımız sorumluluğunda olan bir eksikliğin olmadığını, diğer taraftan sorumluluğumuzda dahi olmamasına rağmen üstlendiğimiz alt yapı - arıtma ve bunların onarımından kaynaklı asfalt çalışmalarını da nisan ayında bitirdiğimizi biliyor olmalısınız. Kışın 600 yazın 2 milyon kapasiteye çıkan nüfusun ise bir Kültür ve Turizm Bakanlığı başarısı olarak değerlendirmenizi rica ederim. Hayırlı sezonlar geçirmeniz dileğiyle” yanıtını veridi.
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