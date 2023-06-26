Bodrum'a 3 günde 75 bin araç giriş yaptı

“Bodrum bayrama hazır diyebiliriz. Bazı bölge bölge kamusal yatırımlar sürdürülmekte. Bodrum’a 2.5 günde 60 bin civarında araç girdi. Otellerimizde ciddi bir rezervasyon doluluğumuz var. Birçok otelimizde yer bulmakta zorlanıyoruz. Ekonomik krize rağmen böyle bir ilginin olması umut verici. İnşallah bayramdan sonra da aynı yoğunluk sürer. Bacasız sanayi dediğimiz turizmin Bodrum’a ve ülkemize olan katkısı devam eder. Bodrum’a gelmeden önce rezervasyon yaptırarak gelmeleri onların da tatilleri açısından çok daha huzurlu olacaktır. Temizlik personellerimiz 7/24 sahada çalışıyorlar. Sokağa moloz, çöp atanlara yönelik ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. Benim vatandaşlarımızdan talebim evsel atık dışında konteynerlere bırakabilecekleri bir atık çıktığı takdirde belediyemiz ile iletişime geçsinler. Lütfen herkes biraz duyarlı olsun, çevreyi temiz tutmak sadece belediyenin değil aynı zamanda Bodrum’da yaşayan halkımız ve ziyaretçilerin de görevidir."