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Bodrum'a 3 günde 75 bin araç giriş yaptı
Bodrum'a 3 günde 75 bin araç giriş yaptı
Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3 günde Bodrum’a giriş yapan araç sayısı 75 bini geçti, trafik kitlendi, sahillerde adım atacak yer kalmadı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T18:10+0300
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türkiye
bodrum
kurban bayramı
turist
tatil
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Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenler Bodrum'a akın etti. 3 günde ilçeye giren araç sayısının yaklaşık 75 bine ulaştığı öğrenildi. Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle ilçede güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu, sahillerde adım atacak yer kalmadı. Otel dolulukları yüzde 80’e ulaştı. Milas - Bodrum Havalimanı 26 Haziran - 2 Temmuz arasında iç hatlarda 16 ek sefer koydu. Şehirlerarası otobüs firmaları ise Bodrum seferlerini 2 katına çıkardı.Belediye Başkanı Aras: Bodrum bayrama hazır diyebilirizBayram nedeniyle Bodrum’da yoğunluk olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise Bodrum’daki otel doluluklarından bahsederek, “Bodrum’daki otellerde doluluk oranları yüzde 70’in üzerindedir. Bununlar birlikte Bayram tatiline gelen misafirlerimiz 3 veya 4 günlük tatil planları yaptıkları görünüyor. Çoğu misafirimiz ön rezervasyonla gelmektedir. Bayram tatilini misafirlerimizin coşkuyla çok güzel bir şekilde geçireceklerine inanıyorum. Sezonu yüzde 80 doluluk oranlarıyla kapatmayı planlıyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçer” dedi
https://sputniknews.com.tr/20230623/bodrumda-bayram-yogunlugu-5-dakikalik-yol-45-dakikaya-cikti-1072796360.html
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kurban bayramı tatilini bodrum'da geçirmek, bodrum'a gitmek, bodrum tatili
kurban bayramı tatilini bodrum'da geçirmek, bodrum'a gitmek, bodrum tatili

Bodrum'a 3 günde 75 bin araç giriş yaptı

18:10 26.06.2023 (güncellendi: 18:15 26.06.2023)
© İHABodrum, sahil, deniz
Bodrum, sahil, deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© İHA
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Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3 günde Bodrum’a giriş yapan araç sayısı 75 bini geçti, trafik kitlendi, sahillerde adım atacak yer kalmadı.
Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenler Bodrum'a akın etti. 3 günde ilçeye giren araç sayısının yaklaşık 75 bine ulaştığı öğrenildi. Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle ilçede güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu, sahillerde adım atacak yer kalmadı. Otel dolulukları yüzde 80’e ulaştı. Milas - Bodrum Havalimanı 26 Haziran - 2 Temmuz arasında iç hatlarda 16 ek sefer koydu. Şehirlerarası otobüs firmaları ise Bodrum seferlerini 2 katına çıkardı.

Belediye Başkanı Aras: Bodrum bayrama hazır diyebiliriz

Bayram nedeniyle Bodrum’da yoğunluk olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:
“Bodrum bayrama hazır diyebiliriz. Bazı bölge bölge kamusal yatırımlar sürdürülmekte. Bodrum’a 2.5 günde 60 bin civarında araç girdi. Otellerimizde ciddi bir rezervasyon doluluğumuz var. Birçok otelimizde yer bulmakta zorlanıyoruz. Ekonomik krize rağmen böyle bir ilginin olması umut verici. İnşallah bayramdan sonra da aynı yoğunluk sürer. Bacasız sanayi dediğimiz turizmin Bodrum’a ve ülkemize olan katkısı devam eder. Bodrum’a gelmeden önce rezervasyon yaptırarak gelmeleri onların da tatilleri açısından çok daha huzurlu olacaktır. Temizlik personellerimiz 7/24 sahada çalışıyorlar. Sokağa moloz, çöp atanlara yönelik ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. Benim vatandaşlarımızdan talebim evsel atık dışında konteynerlere bırakabilecekleri bir atık çıktığı takdirde belediyemiz ile iletişime geçsinler. Lütfen herkes biraz duyarlı olsun, çevreyi temiz tutmak sadece belediyenin değil aynı zamanda Bodrum’da yaşayan halkımız ve ziyaretçilerin de görevidir."
Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise Bodrum’daki otel doluluklarından bahsederek, “Bodrum’daki otellerde doluluk oranları yüzde 70’in üzerindedir. Bununlar birlikte Bayram tatiline gelen misafirlerimiz 3 veya 4 günlük tatil planları yaptıkları görünüyor. Çoğu misafirimiz ön rezervasyonla gelmektedir. Bayram tatilini misafirlerimizin coşkuyla çok güzel bir şekilde geçireceklerine inanıyorum. Sezonu yüzde 80 doluluk oranlarıyla kapatmayı planlıyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçer” dedi
Bodrum'a giren araçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
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Bodrum'da bayram yoğunluğu: 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı
23 Haziran , 16:43
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