https://sputniknews.com.tr/20230626/biden-yonetimimiz-amerikada-silah-siddetini-sonlandirma-konusunda-kararli-1072859829.html
Biden: Yönetimimiz Amerika'da silah şiddetini sonlandırma konusunda kararlı
Biden: Yönetimimiz Amerika'da silah şiddetini sonlandırma konusunda kararlı
ABD Başkanı Joe Biden, "Yönetimimiz Amerika'da silah şiddetini sonlandırma konusunda kararlı, Amerika'yı herkes için daha güvenli bir yer yapacağız" dedi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T05:20+0300
2023-06-26T05:20+0300
2023-06-26T05:21+0300
dünya
abd
silah
joe biden
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ABD Başkanı Biden, silah alımını kısıtlayan ve yasadışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasanın yürürlüğe girmesinin yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Silah üreticilerinin 20 yıl boyunca daha fazla kar etmek için saldırı silahlarının agresif bir şekilde pazarlamasını yaptığını kaydeden Biden, "Artık silah üreticilerinin sorumluluk almaktan kaçmasının önüne geçerek onları sorumlu tutmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.Biden, "Yönetimimiz Amerika'da silah şiddetini sonlandırma konusunda kararlı, Amerika'yı herkes için daha güvenli bir yer yapacağız" ifadesini kullandı.Silah şiddetine karşı silah alımını kısıtlayan ve yasadışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasayı geçen yıl imzaladığını anımsatan Biden, bunun silah güvenliğine ilişkin son yılların en önemli yasası olduğunu belirtti.Biden, "Silah şiddeti salgınında hayatını kaybeden aileler ve ruhlar için harekete geçtik. Yasamız can kurtardı. Ancak işimizin tamamlanmasına daha çok var" mesajını verdi.
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abd, silah, joe biden
Biden: Yönetimimiz Amerika'da silah şiddetini sonlandırma konusunda kararlı
05:20 26.06.2023 (güncellendi: 05:21 26.06.2023) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, "Yönetimimiz Amerika'da silah şiddetini sonlandırma konusunda kararlı, Amerika'yı herkes için daha güvenli bir yer yapacağız" dedi.
ABD Başkanı Biden, silah alımını kısıtlayan ve yasadışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasanın yürürlüğe girmesinin yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Silah üreticilerinin 20 yıl boyunca daha fazla kar etmek için saldırı silahlarının agresif bir şekilde pazarlamasını yaptığını kaydeden Biden, "Artık silah üreticilerinin sorumluluk almaktan kaçmasının önüne geçerek onları sorumlu tutmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
Biden, "Yönetimimiz Amerika'da silah şiddetini sonlandırma konusunda kararlı, Amerika'yı herkes için daha güvenli bir yer yapacağız" ifadesini kullandı.
Silah şiddetine karşı silah alımını kısıtlayan ve yasadışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasayı geçen yıl imzaladığını anımsatan Biden, bunun silah güvenliğine ilişkin son yılların en önemli yasası olduğunu belirtti.
Biden, "Silah şiddeti salgınında hayatını kaybeden aileler ve ruhlar için harekete geçtik. Yasamız can kurtardı. Ancak işimizin tamamlanmasına daha çok var" mesajını verdi.