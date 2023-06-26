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https://sputniknews.com.tr/20230626/biden-yonetimimiz-amerikada-silah-siddetini-sonlandirma-konusunda-kararli-1072859829.html
Biden: Yönetimimiz Amerika'da silah şiddetini sonlandırma konusunda kararlı
Biden: Yönetimimiz Amerika'da silah şiddetini sonlandırma konusunda kararlı
ABD Başkanı Joe Biden, "Yönetimimiz Amerika'da silah şiddetini sonlandırma konusunda kararlı, Amerika'yı herkes için daha güvenli bir yer yapacağız" dedi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
silah
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ABD Başkanı Biden, silah alımını kısıtlayan ve yasadışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasanın yürürlüğe girmesinin yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Silah üreticilerinin 20 yıl boyunca daha fazla kar etmek için saldırı silahlarının agresif bir şekilde pazarlamasını yaptığını kaydeden Biden, "Artık silah üreticilerinin sorumluluk almaktan kaçmasının önüne geçerek onları sorumlu tutmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.Biden, "Yönetimimiz Amerika'da silah şiddetini sonlandırma konusunda kararlı, Amerika'yı herkes için daha güvenli bir yer yapacağız" ifadesini kullandı.Silah şiddetine karşı silah alımını kısıtlayan ve yasadışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasayı geçen yıl imzaladığını anımsatan Biden, bunun silah güvenliğine ilişkin son yılların en önemli yasası olduğunu belirtti.Biden, "Silah şiddeti salgınında hayatını kaybeden aileler ve ruhlar için harekete geçtik. Yasamız can kurtardı. Ancak işimizin tamamlanmasına daha çok var" mesajını verdi.
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abd, silah, joe biden
abd, silah, joe biden

Biden: Yönetimimiz Amerika'da silah şiddetini sonlandırma konusunda kararlı

05:20 26.06.2023 (güncellendi: 05:21 26.06.2023)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ABD Başkanı Joe Biden, "Yönetimimiz Amerika'da silah şiddetini sonlandırma konusunda kararlı, Amerika'yı herkes için daha güvenli bir yer yapacağız" dedi.
ABD Başkanı Biden, silah alımını kısıtlayan ve yasadışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasanın yürürlüğe girmesinin yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Silah üreticilerinin 20 yıl boyunca daha fazla kar etmek için saldırı silahlarının agresif bir şekilde pazarlamasını yaptığını kaydeden Biden, "Artık silah üreticilerinin sorumluluk almaktan kaçmasının önüne geçerek onları sorumlu tutmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
Biden, "Yönetimimiz Amerika'da silah şiddetini sonlandırma konusunda kararlı, Amerika'yı herkes için daha güvenli bir yer yapacağız" ifadesini kullandı.
Silah şiddetine karşı silah alımını kısıtlayan ve yasadışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasayı geçen yıl imzaladığını anımsatan Biden, bunun silah güvenliğine ilişkin son yılların en önemli yasası olduğunu belirtti.
Biden, "Silah şiddeti salgınında hayatını kaybeden aileler ve ruhlar için harekete geçtik. Yasamız can kurtardı. Ancak işimizin tamamlanmasına daha çok var" mesajını verdi.
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