https://sputniknews.com.tr/20230626/bayramda-hava-nasil-olacak-1072881063.html

Bayramda hava nasıl olacak?

Bayramda hava nasıl olacak?

Ankara ve İzmir'de bayram süresince hava açık olacak, İstanbul'da ise arife ve bayramın ikinci günü sağanak bekleniyor. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T15:13+0300

2023-06-26T15:13+0300

2023-06-26T15:13+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda yurdun, Basra Alçak Basınç Sistemi ve atmosferin yüksek seviyelerindeki soğuk havanın etkisinde olacağı tahmin ediliyor.Arife günü ve Kurban Bayramı'nda kuzey ve iç kesimlerde yerel sağanak geçişlerinin görüleceği, diğer kesimlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.Arife günü kuzeydoğu ve iç kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun, Kütahya, Çankırı, Eskişehir ve Artvin çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Bayramın birinci günü kuzey ve iç kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Bayramın ikinci günü yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtiliyor.Bayramın üçüncü günü kuzey ve doğu kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin, Batı Karadeniz kıyılarının, Orta ve Doğu Karadeniz’in, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.Bayramın dördüncü günü de kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Ankara, İstanbul ve İzmir için hava durumuAnkara'da arife günü çok bulutlu, bayram süresince parçalı ve az bulutlu bir hava olacak. Günün en yüksek sıcaklıklarının 27 ile 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor.İstanbul'da hava, arife ve bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bayramın diğer günlerinde parçalı ve az bulutlu olacak. Günün en yüksek sıcaklıklarının 28 ile 31 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.İzmir'de ise arife günü parçalı bulutlu, bayram süresince az bulutlu ve açık bir havanın olması beklenirken, günün en yüksek sıcaklıklarının 33 ile 34 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

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