https://sputniknews.com.tr/20230626/bati-trakyadaki-fenerbahceliler-dernegine-ikinci-kez-kapatma-davasi-acildi-1072893289.html

Batı Trakya'daki Fenerbahçeliler derneğine ikinci kez kapatma davası açıldı

Batı Trakya'daki Fenerbahçeliler derneğine ikinci kez kapatma davası açıldı

Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği hakkında adında "Türk azınlık imasının olduğu" gerekçesiyle ikinci kez kapatma davası açıldı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T20:23+0300

2023-06-26T20:23+0300

2023-06-26T20:23+0300

spor

batı trakya

fenerbahçe

batı trakya fenerbahçe taraftarları spor-kültür derneği

dava

kapatma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/14/1072678445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b3145a78cc3c0ead46611467d78ec1cf.jpg

Dernekten yapılan açıklamada, Rodop Asliye Savcılığı'nca açılan kapatma davasının sebepleri arasında "Batı Trakya" ifadesinin bulunmasının yer aldığı belirtildi.Açıklamada, mevcut hukuk yollarına başvurulacağı kaydedilerek, şunlar ifade edildi:Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği, Gümülcine'deki ilgili mahkeme tarafından tüm izinlerin verilmesi üzerine Ekim 2022'de faaliyete başlamıştı.Haziran 2023'te derneğe açılan ilk kapatma davası, savcının başvurusunu geri çekmesi üzerine dernek lehine sonuçlanmıştı.Gümülcine Savcısı Maria Kapetanyanni tarafından mart ayında hazırlanan iddianamede azınlığın Türk kimliği reddedilerek Müslüman azınlık olduğu ileri sürülmüştü."Türk azınlık iması yaratabileceği" gerekçesiyle derneğin adının yasalara aykırı olduğu iddia edilerek dernek hakkında kapatılması talebinde bulunulmuştu.Eski Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Vasiliki Thanu da Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğinin "kamu güvenliğine tehdit oluşturduğunu" öne sürerek kapatılması çağrısı yapmıştı.Thanu, yayımladığı makalede derneğin kamu güvenliği için tehdit oluşturduğunu ve kapatılması gerektiğini iddia etmişti.Derneğin isminde yer alan "Batı Trakya" ifadesinin sadece Türkiye tarafından kullanıldığını savunan Thanu, Yunan mahkemelerini kararı gözden geçirmeye çağırmıştı.

batı trakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

batı trakya, fenerbahçe, batı trakya fenerbahçe taraftarları spor-kültür derneği, dava, kapatma