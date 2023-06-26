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Batı Trakya'daki Fenerbahçeliler derneğine ikinci kez kapatma davası açıldı
Batı Trakya'daki Fenerbahçeliler derneğine ikinci kez kapatma davası açıldı
Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği hakkında adında "Türk azınlık imasının olduğu" gerekçesiyle ikinci kez kapatma davası açıldı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
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batı trakya fenerbahçe taraftarları spor-kültür derneği
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kapatma
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Dernekten yapılan açıklamada, Rodop Asliye Savcılığı'nca açılan kapatma davasının sebepleri arasında "Batı Trakya" ifadesinin bulunmasının yer aldığı belirtildi.Açıklamada, mevcut hukuk yollarına başvurulacağı kaydedilerek, şunlar ifade edildi:Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği, Gümülcine'deki ilgili mahkeme tarafından tüm izinlerin verilmesi üzerine Ekim 2022'de faaliyete başlamıştı.Haziran 2023'te derneğe açılan ilk kapatma davası, savcının başvurusunu geri çekmesi üzerine dernek lehine sonuçlanmıştı.Gümülcine Savcısı Maria Kapetanyanni tarafından mart ayında hazırlanan iddianamede azınlığın Türk kimliği reddedilerek Müslüman azınlık olduğu ileri sürülmüştü."Türk azınlık iması yaratabileceği" gerekçesiyle derneğin adının yasalara aykırı olduğu iddia edilerek dernek hakkında kapatılması talebinde bulunulmuştu.Eski Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Vasiliki Thanu da Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğinin "kamu güvenliğine tehdit oluşturduğunu" öne sürerek kapatılması çağrısı yapmıştı.Thanu, yayımladığı makalede derneğin kamu güvenliği için tehdit oluşturduğunu ve kapatılması gerektiğini iddia etmişti.Derneğin isminde yer alan "Batı Trakya" ifadesinin sadece Türkiye tarafından kullanıldığını savunan Thanu, Yunan mahkemelerini kararı gözden geçirmeye çağırmıştı.
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batı trakya, fenerbahçe, batı trakya fenerbahçe taraftarları spor-kültür derneği, dava, kapatma
batı trakya, fenerbahçe, batı trakya fenerbahçe taraftarları spor-kültür derneği, dava, kapatma

Batı Trakya'daki Fenerbahçeliler derneğine ikinci kez kapatma davası açıldı

20:23 26.06.2023
© AA / Serhat ÇağdaşFenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi.
Fenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AA / Serhat Çağdaş
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Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği hakkında adında "Türk azınlık imasının olduğu" gerekçesiyle ikinci kez kapatma davası açıldı.
Dernekten yapılan açıklamada, Rodop Asliye Savcılığı'nca açılan kapatma davasının sebepleri arasında "Batı Trakya" ifadesinin bulunmasının yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, mevcut hukuk yollarına başvurulacağı kaydedilerek, şunlar ifade edildi:
"19 Haziran 2023 tarihinde bizlere tebliğ edilen işbu itiraz başvurusunun sebepleri, bir önceki başvurudakiyle çok benzer niteliktedir. Farklı olan iki husus var: Birincisi, derneğimizin adında ‘Batı Trakya’ kavramının kullanılmasının kapatma sebebi olarak dahil edilmesidir. İkincisi de bu başvuruda derneğimiz ve geçici yönetim üyelerine karşı oldukça ağır dil ve iftiraların yer almasıdır."
Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği, Gümülcine'deki ilgili mahkeme tarafından tüm izinlerin verilmesi üzerine Ekim 2022'de faaliyete başlamıştı.
Haziran 2023'te derneğe açılan ilk kapatma davası, savcının başvurusunu geri çekmesi üzerine dernek lehine sonuçlanmıştı.
Gümülcine Savcısı Maria Kapetanyanni tarafından mart ayında hazırlanan iddianamede azınlığın Türk kimliği reddedilerek Müslüman azınlık olduğu ileri sürülmüştü.
"Türk azınlık iması yaratabileceği" gerekçesiyle derneğin adının yasalara aykırı olduğu iddia edilerek dernek hakkında kapatılması talebinde bulunulmuştu.
Eski Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Vasiliki Thanu da Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğinin "kamu güvenliğine tehdit oluşturduğunu" öne sürerek kapatılması çağrısı yapmıştı.
Thanu, yayımladığı makalede derneğin kamu güvenliği için tehdit oluşturduğunu ve kapatılması gerektiğini iddia etmişti.
Derneğin isminde yer alan "Batı Trakya" ifadesinin sadece Türkiye tarafından kullanıldığını savunan Thanu, Yunan mahkemelerini kararı gözden geçirmeye çağırmıştı.
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