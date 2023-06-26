https://sputniknews.com.tr/20230626/bati-basini-avrupa-hipersonik-fuzelere-karsi-savunma-olusturmayi-planliyor-1072893111.html

Batı basını: Avrupa, hipersonik füzelere karşı savunma oluşturmayı planlıyor

Batı basını: Avrupa, hipersonik füzelere karşı savunma oluşturmayı planlıyor

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, Avrupalı füze üreticisi MBDA, önümüzdeki üç yıl içerisinde, hipersonik füzelere karşı savunma sisteminin... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T20:11+0300

2023-06-26T20:11+0300

2023-06-26T20:11+0300

savunma

avrupa

hipersonik füze

fransa

italya

almanya

hollanda

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MBDA İcra Kurulu Başkanı Eric Beranger, “Savunma sistemi, saatte 6 bin 900 mil (11 bin kilometre) hızla uçan füzeleri vurmak için Avrupa geneline konuşlandırılabilir” diye kaydetti.Beranger, “Sistem, kısmen İngiliz savunma şirketi BAE Systems şirketine ait olan MBDA’nin liderliğindeki bir ekip tarafından geliştiriliyor” diye kaydetti.Haberde, sistemin önümüzdeki üç yıl içerisinde geliştirilmesi için şirketin erken aşamada Fransa, İtalya, Almanya ve Hollanda ile anlaşma imzaladığı ifade edildi.Beranger, hipersonik alanındaki teknolojilerin gelişmeye devam ettiğini, bu nedenle MBDA için önceliğin “Avrupa'yı, hipersonik tehditlere karşı en etkili çözüme doğru yönlendirerek inovasyonun ön saflarında yer almak” olduğunu kaydetti.

fransa

italya

almanya

hollanda

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avrupa, hipersonik füze, fransa, italya, almanya, hollanda