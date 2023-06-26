https://sputniknews.com.tr/20230626/baku-erivanin-karabagdaki-ermenilerin-haklari-konusunda-muzakere-talebini-reddetti-1072858109.html
Bakü, Erivan'ın Karabağ'daki Ermenilerin hakları konusunda müzakere talebini reddetti
Bakü, Erivan'ın Karabağ'daki Ermenilerin hakları konusunda müzakere talebini reddetti
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın Erivan'ın Karabağ'daki Ermenilerin hakları konusunda müzakere talebine olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T01:17+0300
2023-06-26T01:17+0300
2023-06-26T01:20+0300
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Bakü, Erivan'ın Karabağ’daki Ermenilerin hakları ile ilgili müzakere fikrine olumsuz yanıt verdi.Erivan’ın ‘Ermeni kökenli sakinlerin 'hak ve güvenlikleri' konusunu suistimal etme girişimlerini kabul edilemez’ olarak nitelendiren Bakanlığın Ermenistan’ın başvurusuna verdiği yanıtta, “Azerbaycan tarafı, Ermeni asıllı sakinlerin yeniden entegrasyonu için çaba sarf ediyor ve Ermeni tarafının çeşitli bahanelerle sürece müdahalesine, ayrıca yıkıcı biçimde onu engellemesine son verilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Karabağ'da yaşayan Ermenilerin çıkarlarını temsil eden kişilerin Bakü'nün sunduğu yardımı her şekilde reddettikleri ifade edildi.Ermenistan Dışişleri Bakanlığı önceki gün, Dağlık Karabağ etrafındaki durumdan çıkmanın en iyi yolunun Bakü ile Hankendi arasında uluslararası katılımlı doğrudan ve somut müzakereler olacağını, tanınmamış cumhuriyetin 120 bin Ermeni'sinin hak ve güvenlik sorunlarının çözümünün hayati önem taşıdığını savunmuştu.
azerbaycan
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azerbaycan, ermenistan, dağlık karabağ, bakü, erivan, asya & pasifik
azerbaycan, ermenistan, dağlık karabağ, bakü, erivan, asya & pasifik
Bakü, Erivan'ın Karabağ'daki Ermenilerin hakları konusunda müzakere talebini reddetti
01:17 26.06.2023 (güncellendi: 01:20 26.06.2023) Abone ol
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın Erivan'ın Karabağ'daki Ermenilerin hakları konusunda müzakere talebine olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Bakü, Erivan'ın Karabağ’daki Ermenilerin hakları ile ilgili müzakere fikrine olumsuz yanıt verdi.
Erivan’ın ‘Ermeni kökenli sakinlerin 'hak ve güvenlikleri' konusunu suistimal etme girişimlerini kabul edilemez’ olarak nitelendiren Bakanlığın Ermenistan’ın başvurusuna verdiği yanıtta, “Azerbaycan tarafı, Ermeni asıllı sakinlerin yeniden entegrasyonu için çaba sarf ediyor ve Ermeni tarafının çeşitli bahanelerle sürece müdahalesine, ayrıca yıkıcı biçimde onu engellemesine son verilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Karabağ'da yaşayan Ermenilerin çıkarlarını temsil eden kişilerin Bakü'nün sunduğu yardımı her şekilde reddettikleri ifade edildi.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı önceki gün, Dağlık Karabağ etrafındaki durumdan çıkmanın en iyi yolunun Bakü ile Hankendi arasında uluslararası katılımlı doğrudan ve somut müzakereler olacağını, tanınmamış cumhuriyetin 120 bin Ermeni'sinin hak ve güvenlik sorunlarının çözümünün hayati önem taşıdığını savunmuştu.