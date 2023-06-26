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https://sputniknews.com.tr/20230626/bakan-yerlikaya-yollarda-buyuk-bir-trafik-var-icisleri-bakanligi-olarak-tedbirlerimizi-aldik-1072889015.html
Bakan Yerlikaya: Yollarda büyük bir trafik var, İçişleri Bakanlığı olarak tedbirlerimizi aldık
Bakan Yerlikaya: Yollarda büyük bir trafik var, İçişleri Bakanlığı olarak tedbirlerimizi aldık
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 günlük bayram tatilinin 3. günündeyiz. Yollarda büyük bir trafik var. İçişleri Bakanlığı olarak tedbirlerimizi aldık"... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T17:49+0300
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türkiye
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
trafik
terör
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Temaslarda bulunmak üzere Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Van'a giden İçişleri Bakanı Yerlikaya, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'yı ziyaret etti.Ardından Valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısına katılan Yerlikaya, il ziyaretleri kapsamında bugün Van'a geldiklerini söyledi.Van'daki hizmetlerle ilgili toplantı yaptıklarını belirten Yerlikaya, kentte 2011'de meydana gelen depremlerle yüreklerinin dağlandığını, büyük acılar yaşadıklarını anımsattı.O dönem Ağrı Valisi olduğunu ve süratle yola çıkarak Erciş'e geldiğini anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:İl ziyaretlerine devam edeceklerini ifade eden Yerlikaya, "Yarın Diyarbakır'dayız. Bayramda yine deprem acısı yaşayan Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ilçeleri ile Gaziantep'te bayramlaşmayı yapacağız. Oradan Kilis'e geçeceğiz. Bayramın ikinci günü de Konya'da bayramlaşma ziyaretlerimiz devam edecek." dedi.'Bayram sevincini şimdiden paylaşmak istiyoruz'Van'da esnafla buluşacaklarını, şimdiden bayramlarını kutlayacaklarını anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:Bayram tatili nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğuna da değinen Yerlikaya, "Çarşamba günü Kurban Bayramı. 9 günlük bayram tatilinin 3. günündeyiz. Yollarda büyük bir trafik var. İçişleri Bakanlığı olarak tedbirlerimizi aldık. Lütfen trafikte olan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, bayram sevinci dikkatsizlik, tedbirsizlik, yorgunluk sebebiyle acıya dönüşmesin. O yüzden bir mottomuz var, onu diyoruz, 'Gözünü yoldan ayırma, sevdiklerinin gözünü yolda bırakma.' Kasasız, sıkıntısız bir yolculuk diliyoruz. Şimdiden Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz, sağlık mutluluk ve huzur diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, trafik, terör
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, trafik, terör

Bakan Yerlikaya: Yollarda büyük bir trafik var, İçişleri Bakanlığı olarak tedbirlerimizi aldık

17:49 26.06.2023 (güncellendi: 17:50 26.06.2023)
© AAAli Yerlikaya
Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 günlük bayram tatilinin 3. günündeyiz. Yollarda büyük bir trafik var. İçişleri Bakanlığı olarak tedbirlerimizi aldık" açıklamasında bulundu. Bakan Yerlikaya ayrıca "Terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmadan devam edecek" açıklamasında bulundu.
Temaslarda bulunmak üzere Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Van'a giden İçişleri Bakanı Yerlikaya, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'yı ziyaret etti.
Ardından Valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısına katılan Yerlikaya, il ziyaretleri kapsamında bugün Van'a geldiklerini söyledi.
Van'daki hizmetlerle ilgili toplantı yaptıklarını belirten Yerlikaya, kentte 2011'de meydana gelen depremlerle yüreklerinin dağlandığını, büyük acılar yaşadıklarını anımsattı.
O dönem Ağrı Valisi olduğunu ve süratle yola çıkarak Erciş'e geldiğini anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:
"Yaraların sarılmasıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde o dönemdeki Van Valilimiz Münir Valimizle beraber, devletimizin, milletimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla arama kurtarma, geçici barınma, kalıcı konutlarla ilgili 10 gün koordinatör vali olarak görev yaptım. Benim nazarımda Erciş'in de Van'ın da çok önemli yeri var. 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hastanelerde şifa bekleyen kardeşlerimiz için acil şifalar diliyoruz. Van, deprem acısını yaşadığı için 6 Şubat'tan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaraları sarma noktasında ilçeleriyle, o coğrafyaya gece gündüz demeden yardım etti. Vanlı hemşerilerimize, kurumlara ve hayırseverlere minnettarlığımı ifade etmek istiyorum."
İl ziyaretlerine devam edeceklerini ifade eden Yerlikaya, "Yarın Diyarbakır'dayız. Bayramda yine deprem acısı yaşayan Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ilçeleri ile Gaziantep'te bayramlaşmayı yapacağız. Oradan Kilis'e geçeceğiz. Bayramın ikinci günü de Konya'da bayramlaşma ziyaretlerimiz devam edecek." dedi.

'Bayram sevincini şimdiden paylaşmak istiyoruz'

Van'da esnafla buluşacaklarını, şimdiden bayramlarını kutlayacaklarını anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Hudut güvenliğiyle ilgili yapılan duvar ve teknolojik hizmetleri yerinde görmek ve oradaki kahraman askerlerimizle bayramlaşmak ve onlardan düşüncelerini almak, istişare etmek istiyoruz. 3 bin 305 rakımlı kahraman jandarmamızın Tendürek Askeri Üs Bölgesinde yiğitlerimizin yanına gideceğiz. Onlarla bayram sevincini şimdiden paylaşmak istiyoruz. Hem de terörle mücadelede geldiğimiz nokta, başarımız ve bundan sonra yapacaklarımızla ilgili Jandarma Genel Komutanımız, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanımız ve diğer bütün paşalarımız, askerlerimiz ve polisimizle değerlendirmemizi yapacağız. Terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmadan devam edecek. Sayın Milletvekillerimiz, Valimiz, meslek odalarımızla el birliğiyle Van'ın potansiyelini Vanlıların en güzel hissedeceği şekilde yansıtmak istiyoruz."
Bayram tatili nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğuna da değinen Yerlikaya, "Çarşamba günü Kurban Bayramı. 9 günlük bayram tatilinin 3. günündeyiz. Yollarda büyük bir trafik var. İçişleri Bakanlığı olarak tedbirlerimizi aldık. Lütfen trafikte olan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, bayram sevinci dikkatsizlik, tedbirsizlik, yorgunluk sebebiyle acıya dönüşmesin. O yüzden bir mottomuz var, onu diyoruz, 'Gözünü yoldan ayırma, sevdiklerinin gözünü yolda bırakma.' Kasasız, sıkıntısız bir yolculuk diliyoruz. Şimdiden Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz, sağlık mutluluk ve huzur diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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