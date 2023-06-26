https://sputniknews.com.tr/20230626/bakan-yerlikaya-yollarda-buyuk-bir-trafik-var-icisleri-bakanligi-olarak-tedbirlerimizi-aldik-1072889015.html

Bakan Yerlikaya: Yollarda büyük bir trafik var, İçişleri Bakanlığı olarak tedbirlerimizi aldık

Bakan Yerlikaya: Yollarda büyük bir trafik var, İçişleri Bakanlığı olarak tedbirlerimizi aldık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 günlük bayram tatilinin 3. günündeyiz. Yollarda büyük bir trafik var. İçişleri Bakanlığı olarak tedbirlerimizi aldık"... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T17:49+0300

2023-06-26T17:49+0300

2023-06-26T17:50+0300

türkiye

ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

trafik

terör

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Temaslarda bulunmak üzere Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Van'a giden İçişleri Bakanı Yerlikaya, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'yı ziyaret etti.Ardından Valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısına katılan Yerlikaya, il ziyaretleri kapsamında bugün Van'a geldiklerini söyledi.Van'daki hizmetlerle ilgili toplantı yaptıklarını belirten Yerlikaya, kentte 2011'de meydana gelen depremlerle yüreklerinin dağlandığını, büyük acılar yaşadıklarını anımsattı.O dönem Ağrı Valisi olduğunu ve süratle yola çıkarak Erciş'e geldiğini anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:İl ziyaretlerine devam edeceklerini ifade eden Yerlikaya, "Yarın Diyarbakır'dayız. Bayramda yine deprem acısı yaşayan Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ilçeleri ile Gaziantep'te bayramlaşmayı yapacağız. Oradan Kilis'e geçeceğiz. Bayramın ikinci günü de Konya'da bayramlaşma ziyaretlerimiz devam edecek." dedi.'Bayram sevincini şimdiden paylaşmak istiyoruz'Van'da esnafla buluşacaklarını, şimdiden bayramlarını kutlayacaklarını anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:Bayram tatili nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğuna da değinen Yerlikaya, "Çarşamba günü Kurban Bayramı. 9 günlük bayram tatilinin 3. günündeyiz. Yollarda büyük bir trafik var. İçişleri Bakanlığı olarak tedbirlerimizi aldık. Lütfen trafikte olan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, bayram sevinci dikkatsizlik, tedbirsizlik, yorgunluk sebebiyle acıya dönüşmesin. O yüzden bir mottomuz var, onu diyoruz, 'Gözünü yoldan ayırma, sevdiklerinin gözünü yolda bırakma.' Kasasız, sıkıntısız bir yolculuk diliyoruz. Şimdiden Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz, sağlık mutluluk ve huzur diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, trafik, terör