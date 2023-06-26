https://sputniknews.com.tr/20230626/bakan-yerlikaya-acikladi-2si-kirmizi-bultenle-aranan-olmak-uzere-toplam-34-sahis-yakalandi-1072877296.html
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2'si 'Kırmızı Bültenle Aranan' olmak üzere toplam 34 şahıs yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2'si 'Kırmızı Bültenle Aranan' olmak üzere toplam 34 şahıs yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, INTERPOL tarafından 2'si 'Kırmızı Bültenle Aranan' olmak üzere 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T14:17+0300
2023-06-26T14:17+0300
2023-06-26T14:19+0300
türkiye
ali yerlikaya
interpol
operasyon
istanbul
türkiye
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Twitter hesabından bilgi paylaşımında bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 34 şüphelinin yakalandığını duyurdu.Türkiye'deki 6 şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona ilişkin Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK’la işbirliği içerisinde gerçekleştirilen OPERASYONDA; 2'si İnterpol Kırmızı Bültenle Aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta ve Konya'da icra edilen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir. İstanbul Emniyet'imizin kahraman polislerini ve MASAK ekibini yürekten kutluyorum. Zehir tacirleriyle, suç ve suçlularla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz."
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ali yerlikaya, interpol, operasyon, istanbul, türkiye
ali yerlikaya, interpol, operasyon, istanbul, türkiye
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2'si 'Kırmızı Bültenle Aranan' olmak üzere toplam 34 şahıs yakalandı
14:17 26.06.2023 (güncellendi: 14:19 26.06.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, INTERPOL tarafından 2'si 'Kırmızı Bültenle Aranan' olmak üzere 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Twitter hesabından bilgi paylaşımında bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 34 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Türkiye'deki 6 şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona ilişkin Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK’la işbirliği içerisinde gerçekleştirilen OPERASYONDA; 2'si İnterpol Kırmızı Bültenle Aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta ve Konya'da icra edilen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir. İstanbul Emniyet'imizin kahraman polislerini ve MASAK ekibini yürekten kutluyorum. Zehir tacirleriyle, suç ve suçlularla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz."