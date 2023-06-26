https://sputniknews.com.tr/20230626/bakan-yerlikaya-acikladi-2si-kirmizi-bultenle-aranan-olmak-uzere-toplam-34-sahis-yakalandi-1072877296.html

Bakan Yerlikaya açıkladı: 2'si 'Kırmızı Bültenle Aranan' olmak üzere toplam 34 şahıs yakalandı

Bakan Yerlikaya açıkladı: 2'si 'Kırmızı Bültenle Aranan' olmak üzere toplam 34 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, INTERPOL tarafından 2'si 'Kırmızı Bültenle Aranan' olmak üzere 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T14:17+0300

2023-06-26T14:17+0300

2023-06-26T14:19+0300

türkiye

ali yerlikaya

interpol

operasyon

istanbul

türkiye

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Twitter hesabından bilgi paylaşımında bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 34 şüphelinin yakalandığını duyurdu.Türkiye'deki 6 şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona ilişkin Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK’la işbirliği içerisinde gerçekleştirilen OPERASYONDA; 2'si İnterpol Kırmızı Bültenle Aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta ve Konya'da icra edilen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir. İstanbul Emniyet'imizin kahraman polislerini ve MASAK ekibini yürekten kutluyorum. Zehir tacirleriyle, suç ve suçlularla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz."

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ali yerlikaya, interpol, operasyon, istanbul, türkiye