https://sputniknews.com.tr/20230626/bakan-isikhan-mardinde-de-petrol-arama-calismalari-hizlanmis-durumda-1072892584.html

Bakan Işıkhan: Mardin'de de petrol arama çalışmaları hızlanmış durumda

Bakan Işıkhan: Mardin'de de petrol arama çalışmaları hızlanmış durumda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği halihazırdaki petrol arama çalışmalarımız Mardin'de de hızlanmış... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T19:37+0300

2023-06-26T19:37+0300

2023-06-26T19:37+0300

dünya

vedat işıkhan

mardin

petrol

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından Mardin Valiliği'ni ziyaret etti.Burada Vali Mahmut Demirtaş ile makamında görüşen Işıkhan, çakışmalar hakkında bilgi aldı.Bakan Işıkhan ziyaretin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yakın ilgi ve sıcak bir şekilde karşılandığını belirterek, "Bana, baba ocağıma, evime geldiğimi hissettirdiğiniz için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bakanlık görevimde ilk il ziyaretlerimden birini memleketim olan Mardin'e gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyim" diye konuştu.Her zaman bu toprakların evladı olmaktan gurur duyduğunu, ata topraklarını terk ve ihmal etmediklerini dile getiren Işıkhan, şöyle dedi:'Mardin, bilimin ve irfanın merkezidir'"Memleketimizi dünyada gururla temsil eden Mardinli hemşehrimiz Prof. Dr. Aziz Sancar gibi birçok yetişmiş insanımız vardır." diyen Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:'400 TL olan asgari ücret desteğimizi önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz'Bugüne kadar çalışmaları tamamen hak temelli ve insan odaklı bir bakış açısıyla yürütüp, bütün vatandaşların refahı ve huzuru için politikaları en etkili şekilde hayata geçirdiklerini dile getiren Bakan Işıktan, şöyle devam etti:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şartlar ne olursa olsun, sosyal devlet anlayışına yakışır bir duruşla her zaman milletin yanında olduklarını söyledi.Sosyal politikalarla asgari ücretli çalışanlar başta olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Işıkhan, şöyle devam etti:Mardin'de doğalgaz altyapısının Ömerli, Dargeçit, Midyat, Savur ve Mazıdağı ilçelerini kapsayacak şekilde gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, şunları söyledi:Bakan Işıkhan, bu noktaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, kararlı adımları ve gelecek vizyonu sayesinde ulaşıldığını ifade etti.Hiç kuşkusuz bugünkü Türkiye'nin harcında hükümetin 21 yıllık alın teri ve emeğinin olduğunu dile getiren Işıkhan, "Bunda milletimizin desteği, dünyada yüreği bizlerle atan milyonlarca insanın duaları var. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlamak için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli, şehir şehir, ilçe ilçe büyümeliyiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda bölgemizin bütün sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz" dedi."İnşallah Mardin başta olmak üzere tüm illerimizi, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize zarar veren ne kadar terör örgütü varsa hepsinden bir bir temizleyeceğiz." ifadesini kullanan Bakan Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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vedat işıkhan, mardin, petrol