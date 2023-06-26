https://sputniknews.com.tr/20230626/almanyada-koruma-altina-alinan-cocuk-sayisi-artti-1072891383.html

Almanya'da koruma altına alınan çocuk sayısı arttı

Almanya'da koruma altına alınan çocuk sayısı arttı

Almanya'da gençlik dairelerinin geçen yıl 66 bin 400 çocuğu koruma altına aldığı bildirildi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T19:17+0300

2023-06-26T19:17+0300

2023-06-26T19:17+0300

türkiye

almanya

afganistan

suriye

refakat

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Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada, gençlik dairelerinin 2021 yılında 47 bin 500 çocuk ve genci koruma altına aldığını, geçen yıl ise bu rakamın 18 bin 900 artarak 66 bin 400'e yükseldiği ifade edildi.Geçen yıl, özellikle Suriye ve Afganistan'dan 28 bin 600 çocuğun velisi veya refakatçisi olmadan ülkeye giriş yapması nedeniyle koruma altına alındığı belirtildi.Çocukların 17 bin 300'ünün ailelerin aşırı zorlamaları, 7 bin 500'ünün ailelerin ihmalkarlığı ve ilgisizliği, 6 bin 500'ünün fiziksel istismar, 5 bin 600'ünün eşlerin geçimsizliği nedeniyle koruma altına alındığı kaydedildi.

türkiye

almanya

afganistan

suriye

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almanya, afganistan, suriye, refakat