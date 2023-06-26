https://sputniknews.com.tr/20230626/almanyada-koruma-altina-alinan-cocuk-sayisi-artti-1072891383.html
Almanya'da koruma altına alınan çocuk sayısı arttı
Almanya'da koruma altına alınan çocuk sayısı arttı
Almanya'da gençlik dairelerinin geçen yıl 66 bin 400 çocuğu koruma altına aldığı bildirildi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T19:17+0300
2023-06-26T19:17+0300
2023-06-26T19:17+0300
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Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada, gençlik dairelerinin 2021 yılında 47 bin 500 çocuk ve genci koruma altına aldığını, geçen yıl ise bu rakamın 18 bin 900 artarak 66 bin 400'e yükseldiği ifade edildi.Geçen yıl, özellikle Suriye ve Afganistan'dan 28 bin 600 çocuğun velisi veya refakatçisi olmadan ülkeye giriş yapması nedeniyle koruma altına alındığı belirtildi.Çocukların 17 bin 300'ünün ailelerin aşırı zorlamaları, 7 bin 500'ünün ailelerin ihmalkarlığı ve ilgisizliği, 6 bin 500'ünün fiziksel istismar, 5 bin 600'ünün eşlerin geçimsizliği nedeniyle koruma altına alındığı kaydedildi.
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almanya, afganistan, suriye, refakat
almanya, afganistan, suriye, refakat
Almanya'da koruma altına alınan çocuk sayısı arttı
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Almanya'da gençlik dairelerinin geçen yıl 66 bin 400 çocuğu koruma altına aldığı bildirildi.
Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada, gençlik dairelerinin 2021 yılında 47 bin 500 çocuk ve genci koruma altına aldığını, geçen yıl ise bu rakamın 18 bin 900 artarak 66 bin 400'e yükseldiği ifade edildi.
Geçen yıl, özellikle Suriye ve Afganistan'dan 28 bin 600 çocuğun velisi veya refakatçisi olmadan ülkeye giriş yapması nedeniyle koruma altına alındığı belirtildi.
Çocukların 17 bin 300'ünün ailelerin aşırı zorlamaları, 7 bin 500'ünün ailelerin ihmalkarlığı ve ilgisizliği, 6 bin 500'ünün fiziksel istismar, 5 bin 600'ünün eşlerin geçimsizliği nedeniyle koruma altına alındığı kaydedildi.