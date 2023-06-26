https://sputniknews.com.tr/20230626/almanya-litvanyaya-ek-4-bin-asker-yerlestirmeyi-planliyor-1072895922.html

Almanya, Litvanya’ya ek 4 bin asker yerleştirmeyi planlıyor

Almanya, Litvanya’ya ek 4 bin asker yerleştirmeyi planlıyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO’nun doğu kanadını güçlendirme amacıyla Litvanya’ya 4 bin asker daha yerleştirmeyi planladıklarını belirtti. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T21:59+0300

2023-06-26T21:59+0300

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dünya

almanya

nato

litvanya

boris pistorius

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Litvanya'nın başkenti Vilnius’taki basın toplantısında konuşan Almanya Savunma Bakanı Pistorius, “Almanya uzun vadede Litvanya’ya güçlü bir tugay konuşlandırmaya hazır” ifadesini kullandı.Ek 4 bin asker göndermeyi planladıklarını kaydeden Pistorius, bunun için Litvanya’da gereken altyapının oluşturulması ve tatbikatları hayata geçirme fırsatının sağlanması gerektiğini söyledi.Daha önce Litvanya, Almanya’nın oluşturmakta olduğu tugayı kabul edebilmek için Litvanya ordusunun altyapısının genişletilmesi üzerinde Almanya’yla ortaklaşa çalıştıklarını duyurmuştu.

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