https://sputniknews.com.tr/20230626/almanya-litvanyaya-ek-4-bin-asker-yerlestirmeyi-planliyor-1072895922.html
Almanya, Litvanya’ya ek 4 bin asker yerleştirmeyi planlıyor
Almanya, Litvanya’ya ek 4 bin asker yerleştirmeyi planlıyor
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO’nun doğu kanadını güçlendirme amacıyla Litvanya’ya 4 bin asker daha yerleştirmeyi planladıklarını belirtti. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T21:59+0300
2023-06-26T21:59+0300
2023-06-26T21:59+0300
dünya
almanya
nato
litvanya
boris pistorius
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Litvanya'nın başkenti Vilnius’taki basın toplantısında konuşan Almanya Savunma Bakanı Pistorius, “Almanya uzun vadede Litvanya’ya güçlü bir tugay konuşlandırmaya hazır” ifadesini kullandı.Ek 4 bin asker göndermeyi planladıklarını kaydeden Pistorius, bunun için Litvanya’da gereken altyapının oluşturulması ve tatbikatları hayata geçirme fırsatının sağlanması gerektiğini söyledi.Daha önce Litvanya, Almanya’nın oluşturmakta olduğu tugayı kabul edebilmek için Litvanya ordusunun altyapısının genişletilmesi üzerinde Almanya’yla ortaklaşa çalıştıklarını duyurmuştu.
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almanya, nato, litvanya, boris pistorius
almanya, nato, litvanya, boris pistorius
Almanya, Litvanya’ya ek 4 bin asker yerleştirmeyi planlıyor
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO’nun doğu kanadını güçlendirme amacıyla Litvanya’ya 4 bin asker daha yerleştirmeyi planladıklarını belirtti.
Litvanya'nın başkenti Vilnius’taki basın toplantısında konuşan Almanya Savunma Bakanı Pistorius, “Almanya uzun vadede Litvanya’ya güçlü bir tugay konuşlandırmaya hazır” ifadesini kullandı.
Ek 4 bin asker göndermeyi planladıklarını kaydeden Pistorius, bunun için Litvanya’da gereken altyapının oluşturulması ve tatbikatları hayata geçirme fırsatının sağlanması gerektiğini söyledi.
Daha önce Litvanya, Almanya’nın oluşturmakta olduğu tugayı kabul edebilmek için Litvanya ordusunun altyapısının genişletilmesi üzerinde Almanya’yla ortaklaşa çalıştıklarını duyurmuştu.