https://sputniknews.com.tr/20230626/ak-parti-tunceli-il-baskani-ve-esi-trafik-kazasi-gecirdi-1072862149.html
AK Parti Tunceli İl Başkanı ve eşi trafik kazası geçirdi
AK Parti Tunceli İl Başkanı ve eşi trafik kazası geçirdi
AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ve eşi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T09:14+0300
2023-06-26T09:14+0300
2023-06-26T09:14+0300
türkiye
kaza
tunceli
ak parti
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AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın kullandığı otomobil, gece saatlerinde Tunceli-Elazığ kara yolu Orman İşletme Müdürlüğü mevkiinde 26 RK 797 plakalı otomobille çarpıştı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada hafif yaralanan Özaydın ve eşi Demet Özaydın, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Bir süre ulaşıma kapanan cadde ise kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230612/savci-sayanin-yegeninin-basina-kursun-isabet-etti-1072309990.html
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kaza, tunceli, ak parti
AK Parti Tunceli İl Başkanı ve eşi trafik kazası geçirdi
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AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ve eşi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.
AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın kullandığı otomobil, gece saatlerinde Tunceli-Elazığ kara yolu Orman İşletme Müdürlüğü mevkiinde 26 RK 797 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan Özaydın ve eşi Demet Özaydın, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bir süre ulaşıma kapanan cadde ise kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.