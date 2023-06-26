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ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüştü
ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüştü
ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T10:31+0300
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dünya
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abd
rusya
kanada
joe biden
vladimir zelenskiy
görüşme
destek
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Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, ikilinin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini koruması için destek hususunu ele aldığı kaydedildi.Biden'ın ABD'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini yinelediği açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve insani yardım sağlamaya devam edeceğinin altı çizildi.Açıklamada, Biden ve Zelenskiy'nin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısını ve Rusya'daki gelişmeleri de ele aldığı aktarıldı.Trudeau'yla da görüştüBiden'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yla da bir telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.Bunun Rusya'daki mevcut gelişmeler ışığında müttefikler ve ortaklarla yürütülen yakın koordinasyonun bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, liderlerin Ukrayna'ya olan desteğini teyit ettiğine dikkati çekildi.
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ukrayna, abd, rusya, kanada, joe biden, vladimir zelenskiy, görüşme, destek
ukrayna, abd, rusya, kanada, joe biden, vladimir zelenskiy, görüşme, destek

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüştü

10:31 26.06.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIBiden ve Zelenskiy'den basın toplantısı
Biden ve Zelenskiy'den basın toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, ikilinin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini koruması için destek hususunu ele aldığı kaydedildi.
Biden'ın ABD'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini yinelediği açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve insani yardım sağlamaya devam edeceğinin altı çizildi.
Açıklamada, Biden ve Zelenskiy'nin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısını ve Rusya'daki gelişmeleri de ele aldığı aktarıldı.

Trudeau'yla da görüştü

Biden'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yla da bir telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.
Bunun Rusya'daki mevcut gelişmeler ışığında müttefikler ve ortaklarla yürütülen yakın koordinasyonun bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, liderlerin Ukrayna'ya olan desteğini teyit ettiğine dikkati çekildi.
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