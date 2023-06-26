https://sputniknews.com.tr/20230626/abd-baskani-biden-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiyle-gorustu-1072865065.html

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüştü

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüştü

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T10:31+0300

2023-06-26T10:31+0300

2023-06-26T10:31+0300

dünya

ukrayna

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rusya

kanada

joe biden

vladimir zelenskiy

görüşme

destek

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Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, ikilinin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini koruması için destek hususunu ele aldığı kaydedildi.Biden'ın ABD'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini yinelediği açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve insani yardım sağlamaya devam edeceğinin altı çizildi.Açıklamada, Biden ve Zelenskiy'nin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısını ve Rusya'daki gelişmeleri de ele aldığı aktarıldı.Trudeau'yla da görüştüBiden'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yla da bir telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.Bunun Rusya'daki mevcut gelişmeler ışığında müttefikler ve ortaklarla yürütülen yakın koordinasyonun bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, liderlerin Ukrayna'ya olan desteğini teyit ettiğine dikkati çekildi.

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ukrayna, abd, rusya, kanada, joe biden, vladimir zelenskiy, görüşme, destek