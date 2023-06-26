https://sputniknews.com.tr/20230626/2023-avrupa-oyunlarinda-sude-yaren-uzuncavdar-ve-nafia-kus-altin-madalya-kazandi-1072895613.html
2023 Avrupa Oyunları’nda Sude Yaren Uzunçavdar ve Nafia Kuş altın madalya kazandı
2023 Avrupa Oyunları’nda Sude Yaren Uzunçavdar ve Nafia Kuş altın madalya kazandı
2023 Avrupa Oyunları’nda milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, kadınlar 73 kiloda altın madalya kazandı. Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan geldi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T22:00+0300
2023-06-26T22:00+0300
2023-06-26T22:01+0300
altın madalya
spor
avrupa oyunları
tekvando
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Sude Yaren Uzunçavdar, Avrupa Oyunları'nda kadınlar 73 kiloda Sırp rakibi Nadica Bozanic'i yenerek altın madalya kazandı. Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan geldi. Milli tekvandocu, Avrupa Oyunları'nda kadınlar +73 kiloda Polonyalı rakibi Aleksandra Kowalczuk'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
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altın madalya, avrupa oyunları, tekvando
altın madalya, avrupa oyunları, tekvando
2023 Avrupa Oyunları’nda Sude Yaren Uzunçavdar ve Nafia Kuş altın madalya kazandı
22:00 26.06.2023 (güncellendi: 22:01 26.06.2023) Abone ol
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2023 Avrupa Oyunları’nda milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, kadınlar 73 kiloda altın madalya kazandı. Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan geldi.
Sude Yaren Uzunçavdar, Avrupa Oyunları'nda kadınlar 73 kiloda Sırp rakibi Nadica Bozanic'i yenerek altın madalya kazandı. Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan geldi. Milli tekvandocu, Avrupa Oyunları'nda kadınlar +73 kiloda Polonyalı rakibi Aleksandra Kowalczuk'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.