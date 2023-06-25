https://sputniknews.com.tr/20230625/ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri-danilov-lukasenko-rusya-ile-baris-muzakerelerine-katilabilir-1072856265.html

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Lukaşenko Rusya ile barış müzakerelerine katılabilir

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Lukaşenko Rusya ile barış müzakerelerine katılabilir

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne ilişkin müzakerelere katılabileceğini... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T22:55+0300

2023-06-25T22:55+0300

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ukrayna krizi

aleksandr lukaşenko

aleksey danilov

ukrayna krizi

ukrayna

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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne ilişkin müzakerelere katılımının dışlanmadığını yazdı.Danilov, “Halihazırda Ukrayna ile müzakereleri yürütecek gerçek bir Rus müzakereci grubu olup, şimdilik gölgede kalıyor, ancak Lukaşenko’nun bu sürece katılımını dışlamıyorum” ifadelerini kullandı.Batılı ülkeler düzenli olarak Rusya'yı mevcut krizi çözmek için diyalog başlatmaya çağırıyor, ancak Kiev makamlarının bu yönde hareket etmeyi sürekli olarak reddetmesini görmezden geliyor.Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Moskova'nın Rus tarafının önerilerini ve ‘sahadaki’ durumu dikkate alarak Kiev rejiminin çözüm seçeneklerini değerlendirmeye hazır olduğunu, ancak Ukrayna'nın buna ilgi göstermediğini açıklamıştı.

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