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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230625/ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri-danilov-lukasenko-rusya-ile-baris-muzakerelerine-katilabilir-1072856265.html
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Lukaşenko Rusya ile barış müzakerelerine katılabilir
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Lukaşenko Rusya ile barış müzakerelerine katılabilir
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne ilişkin müzakerelere katılabileceğini... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T22:55+0300
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ukrayna krizi
aleksandr lukaşenko
aleksey danilov
ukrayna krizi
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne ilişkin müzakerelere katılımının dışlanmadığını yazdı.Danilov, “Halihazırda Ukrayna ile müzakereleri yürütecek gerçek bir Rus müzakereci grubu olup, şimdilik gölgede kalıyor, ancak Lukaşenko’nun bu sürece katılımını dışlamıyorum” ifadelerini kullandı.Batılı ülkeler düzenli olarak Rusya'yı mevcut krizi çözmek için diyalog başlatmaya çağırıyor, ancak Kiev makamlarının bu yönde hareket etmeyi sürekli olarak reddetmesini görmezden geliyor.Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Moskova'nın Rus tarafının önerilerini ve ‘sahadaki’ durumu dikkate alarak Kiev rejiminin çözüm seçeneklerini değerlendirmeye hazır olduğunu, ancak Ukrayna'nın buna ilgi göstermediğini açıklamıştı.
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Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Lukaşenko Rusya ile barış müzakerelerine katılabilir

22:55 25.06.2023 (güncellendi: 22:56 25.06.2023)
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Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
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Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne ilişkin müzakerelere katılabileceğini belirtti.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne ilişkin müzakerelere katılımının dışlanmadığını yazdı.
Danilov, “Halihazırda Ukrayna ile müzakereleri yürütecek gerçek bir Rus müzakereci grubu olup, şimdilik gölgede kalıyor, ancak Lukaşenko’nun bu sürece katılımını dışlamıyorum” ifadelerini kullandı.
Batılı ülkeler düzenli olarak Rusya'yı mevcut krizi çözmek için diyalog başlatmaya çağırıyor, ancak Kiev makamlarının bu yönde hareket etmeyi sürekli olarak reddetmesini görmezden geliyor.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Moskova'nın Rus tarafının önerilerini ve ‘sahadaki’ durumu dikkate alarak Kiev rejiminin çözüm seçeneklerini değerlendirmeye hazır olduğunu, ancak Ukrayna'nın buna ilgi göstermediğini açıklamıştı.
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