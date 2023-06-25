Ucuz baklavalarda şerbet oyunu: 'Hem midenizi yakar hem dilim adedi eksik olur'

© İHA "Bugüne kadar fıstık yerine, maydanoz, ıspanak ve gıda boyası oyunları konusunda vatandaşları uyardık. Şimdi ise insanları şerbet konusunda uyarmak istiyorum" diyen Aktaş şunları kaydetti: "Çünkü, 1 kilo kaliteli baklavada aşağı yukarı 25 dilim baklava olur. Ancak glikoz şerbetiyle parlatılan ve ağır bassın diye paket içerisine de şerbet konulan merdiven altı baklavada ise yaklaşık 18 tane baklava dilimi bulunuyor. Hem yediğiniz baklava kısa süre sonra boğazını ve midenizi yakar, hem de aldığınız dilim adeti eksik olur. Biz baklava yapıyoruz. İnsanlara şerbet satmıyoruz. Kaliteli bir fıstıklı baklavanın kilosu yaklaşık 400 lira olur. Kaliteli fıstık, tereyağı ve Gaziantep ununun birleşmesiyle ortaya çıkan baklava, bu fiyatın altında olamaz.”