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Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon
2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde A Milli Erkek Voleybol Takımı, finalde Ukrayna'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
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avrupa voleybol konfederasyonu (cev)
avrupa voleybol konfederasyonu (cev)

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon

23:49 25.06.2023
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2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde A Milli Erkek Voleybol Takımı, finalde Ukrayna'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.
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