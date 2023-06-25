https://sputniknews.com.tr/20230625/turkiye-a-milli-erkek-voleybol-takimi-cev-avrupa-altin-liginde-sampiyon-1072857735.html
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon
2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde A Milli Erkek Voleybol Takımı, finalde Ukrayna'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T23:49+0300
2023-06-25T23:49+0300
2023-06-25T23:49+0300
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avrupa voleybol konfederasyonu (cev)
avrupa voleybol konfederasyonu (cev)
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon
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2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde A Milli Erkek Voleybol Takımı, finalde Ukrayna'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.