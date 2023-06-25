https://sputniknews.com.tr/20230625/stefan-kuntz-icin-almanya-iddiasi-1072833178.html

Stefan Kuntz için Almanya iddiası

Stefan Kuntz için Almanya iddiası

Türkiye A Milli Takımı'ndaki geleceği tartışılan Stefan Kuntz için Almanya Milli Takımı iddiası gündeme geldi. Hansi Flick ile yollarını ayırma ihtimali... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T08:58+0300

2023-06-25T08:58+0300

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spor

almanya

milli takım

stefan kuntz

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EURO 2026'ya ev sahipliği yapacak Almanya'da Uluslar Ligi sonrası hazırlık maçlarında da alınan sonuçlar federasyonda memnuniyetsizlik yarattı. Haziran ayında son milli arada 3 maça çıkan Almanya; Ukrayna ile 3-3 berabere kalırken Polonya ve Kolombiya'ya mağlup oldu.NTV Spor'un Bild gazetesinden aktardığına göre bu sebeple Almanya Milli Takımı'nın başındaki Hansi Flick'in geleceği tartışılıyor. Almanya'da olası bir görev değişimi durumunda; 3 aday olduğu yazıldı. Buna göre Stefan Kuntz, Julian Nagelsmann ve Oliver Glasner göreve getirilmesi muhtemel isimler olarak görülüyor.Kuntz, daha önce Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

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almanya, milli takım, stefan kuntz