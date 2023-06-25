https://sputniknews.com.tr/20230625/stefan-kuntz-icin-almanya-iddiasi-1072833178.html
Stefan Kuntz için Almanya iddiası
Stefan Kuntz için Almanya iddiası
Türkiye A Milli Takımı'ndaki geleceği tartışılan Stefan Kuntz için Almanya Milli Takımı iddiası gündeme geldi. Hansi Flick ile yollarını ayırma ihtimali... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T08:58+0300
2023-06-25T08:58+0300
2023-06-25T08:58+0300
spor
almanya
milli takım
stefan kuntz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072833251_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_8bb8ffa6cda99d2622ed1aca34e5f87d.jpg
EURO 2026'ya ev sahipliği yapacak Almanya'da Uluslar Ligi sonrası hazırlık maçlarında da alınan sonuçlar federasyonda memnuniyetsizlik yarattı. Haziran ayında son milli arada 3 maça çıkan Almanya; Ukrayna ile 3-3 berabere kalırken Polonya ve Kolombiya'ya mağlup oldu.NTV Spor'un Bild gazetesinden aktardığına göre bu sebeple Almanya Milli Takımı'nın başındaki Hansi Flick'in geleceği tartışılıyor. Almanya'da olası bir görev değişimi durumunda; 3 aday olduğu yazıldı. Buna göre Stefan Kuntz, Julian Nagelsmann ve Oliver Glasner göreve getirilmesi muhtemel isimler olarak görülüyor.Kuntz, daha önce Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072833251_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_b777ae11d78a013ebcadc1340a82aa5c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, milli takım, stefan kuntz
almanya, milli takım, stefan kuntz
Stefan Kuntz için Almanya iddiası
Abone ol
Türkiye A Milli Takımı'ndaki geleceği tartışılan Stefan Kuntz için Almanya Milli Takımı iddiası gündeme geldi. Hansi Flick ile yollarını ayırma ihtimali bulunan Almanya'da Kuntz konuşulan 3 adaydan birisi oldu.
EURO 2026'ya ev sahipliği yapacak Almanya'da Uluslar Ligi sonrası hazırlık maçlarında da alınan sonuçlar federasyonda memnuniyetsizlik yarattı. Haziran ayında son milli arada 3 maça çıkan Almanya; Ukrayna ile 3-3 berabere kalırken Polonya ve Kolombiya'ya mağlup oldu.
NTV Spor'un Bild gazetesinden aktardığına göre bu sebeple Almanya Milli Takımı'nın başındaki Hansi Flick'in geleceği tartışılıyor. Almanya'da olası bir görev değişimi durumunda; 3 aday olduğu yazıldı. Buna göre Stefan Kuntz, Julian Nagelsmann ve Oliver Glasner göreve getirilmesi muhtemel isimler olarak görülüyor.
Kuntz, daha önce Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.