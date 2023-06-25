https://sputniknews.com.tr/20230625/sirbistan-lideri-vucic-turkiyedeki-darbede-oldugu-gibi-rusyadaki-isyani-da-desteklemeyecegiz-1072842592.html

Sırbistan lideri Vucic: Türkiye'deki darbede olduğu gibi Rusya'daki isyanı da desteklemeyeceğiz

Sırbistan lideri Vucic: Türkiye'deki darbede olduğu gibi Rusya'daki isyanı da desteklemeyeceğiz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ciddi bir devlet olan Sırbistan'ın Türkiye'deki ve herhangi bir ülkedeki darbeyi desteklemediği gibi Rusya'da Wagner... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T13:25+0300

2023-06-25T13:25+0300

2023-06-25T13:25+0300

ukrayna krizi

sırbistan

aleksandr vucic

türkiye

darbe

wagner grubu

rusya

yevgeniy prigojin

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Sırbistan'da yayın yapan TV Pink'e demeç veren Vucic, "Sırbistan Cumhuriyeti, ciddi bir devlet olarak, hiçbir ülkede darbeye, yani askeri, silahlı, ordunun kullanıldığı darbeye asla destek vermeyecek. Türkiye'de, Rusya'da desteklemedik, Amerika'da ya da başka bir ülkede de desteklemezdik" dedi.İktidarın sokaklarda değil seçimlerle değiştiğini kaydeden Vucic, kendisinin ve Belgrad yönetiminin yorumda bulunmak için acele etmediğini ve Kiev ile bazı yabancı siyasetçiler tarafından Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in eylemlerine verilen desteğin düşüncesizce olduğunu belirttiklerini söyledi.'Putin kararlı açıklaması ve sağlam duruşuyla tüm bunları bizzat durdurdu'Yabancı güçlerin Wagner isyanında dahli olduğundan hiç şüphe etmediğinin ve bunu yersiz bulduklarının altını çizen Vucic, "Rusya Devlet Başkanı Putin, kararlı açıklaması ve sağlam duruşuyla tüm bunları bizzat durdurdu, başka biri bunu durduramazdı" ifadelerini kullandı.Vucic, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da krizin çözüme kavuşmasında katkısı olduğunu ekledi.

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https://sputniknews.com.tr/20230624/wagner-lideri-lukasenkonun-rusya-topraklarinda-ilerleyisini-durdurma-cagrini-kabul-etti-1072823293.html

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sırbistan, aleksandr vucic, türkiye, darbe, wagner grubu, rusya, yevgeniy prigojin