https://sputniknews.com.tr/20230625/sarkici-melek-mossodan-sarilmak-isteyen-baskana-sonra-sikinti-olmasin-1072831461.html

Şarkıcı Melek Mosso'dan sarılmak isteyen başkana: Sonra sıkıntı olmasın

Şarkıcı Melek Mosso'dan sarılmak isteyen başkana: Sonra sıkıntı olmasın

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde konser veren şarkıcı Melek Mosso, kendisine sarılmak isteyen Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'ye imalı yanıt vererek... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T06:53+0300

2023-06-25T06:53+0300

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türkiye

melek mosso

tekirdağ

muratlı

belediye başkanı

konser

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Muratlı Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Hıdırellez Şenlikleri’ çerçevesinde şarkıcı Melek Mosso, Tekirdağ’da konser verdi. Konser sırasında Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Mosso’ya çiçek takdim etti. Çiçek takdimi sırasında Başkan Tepe, Mosso’ya sarılmak istedi. Bu davranışa karşılık imalı bir cevap veren Mosso "Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın" dedi. İkili sarıldıktan sonra Mosso şarkılarına devam etti.Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi, bir müzik ödül törenindeki konuşmasından dolayı hedef gösterilen Mosso'nun Kiraz Festivali konserini iptal etmişti. Ardından Mosso "Bu gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım" diyerek İstanbul Kuruçeşme'deki açık hava konserini de iptal etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230613/suleymanpasa-belediye-baskani-yukselden-melek-mosso-konseri-ozru-lutfen-hakkinizi-helal-edin-1072384190.html

türkiye

tekirdağ

muratlı

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