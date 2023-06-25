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https://sputniknews.com.tr/20230625/sarkici-melek-mossodan-sarilmak-isteyen-baskana-sonra-sikinti-olmasin-1072831461.html
Şarkıcı Melek Mosso'dan sarılmak isteyen başkana: Sonra sıkıntı olmasın
Şarkıcı Melek Mosso'dan sarılmak isteyen başkana: Sonra sıkıntı olmasın
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde konser veren şarkıcı Melek Mosso, kendisine sarılmak isteyen Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'ye imalı yanıt vererek... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
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tekirdağ
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belediye başkanı
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Muratlı Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Hıdırellez Şenlikleri’ çerçevesinde şarkıcı Melek Mosso, Tekirdağ’da konser verdi. Konser sırasında Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Mosso’ya çiçek takdim etti. Çiçek takdimi sırasında Başkan Tepe, Mosso’ya sarılmak istedi. Bu davranışa karşılık imalı bir cevap veren Mosso "Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın" dedi. İkili sarıldıktan sonra Mosso şarkılarına devam etti.Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi, bir müzik ödül törenindeki konuşmasından dolayı hedef gösterilen Mosso'nun Kiraz Festivali konserini iptal etmişti. Ardından Mosso "Bu gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım" diyerek İstanbul Kuruçeşme'deki açık hava konserini de iptal etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230613/suleymanpasa-belediye-baskani-yukselden-melek-mosso-konseri-ozru-lutfen-hakkinizi-helal-edin-1072384190.html
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melek mosso, tekirdağ, muratlı, belediye başkanı, konser
melek mosso, tekirdağ, muratlı, belediye başkanı, konser

Şarkıcı Melek Mosso'dan sarılmak isteyen başkana: Sonra sıkıntı olmasın

06:53 25.06.2023 (güncellendi: 06:58 25.06.2023)
© İHA / HALİL DAĞ - TUNAY ÖZDEMİRMelek Mosso- Muratlı konseri
Melek Mosso- Muratlı konseri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© İHA / HALİL DAĞ - TUNAY ÖZDEMİR
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde konser veren şarkıcı Melek Mosso, kendisine sarılmak isteyen Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'ye imalı yanıt vererek "Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın" dedi.
Muratlı Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Hıdırellez Şenlikleri’ çerçevesinde şarkıcı Melek Mosso, Tekirdağ’da konser verdi. Konser sırasında Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Mosso’ya çiçek takdim etti.
Çiçek takdimi sırasında Başkan Tepe, Mosso’ya sarılmak istedi.
Bu davranışa karşılık imalı bir cevap veren Mosso "Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın" dedi. İkili sarıldıktan sonra Mosso şarkılarına devam etti.
Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi, bir müzik ödül törenindeki konuşmasından dolayı hedef gösterilen Mosso'nun Kiraz Festivali konserini iptal etmişti. Ardından Mosso "Bu gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım" diyerek İstanbul Kuruçeşme'deki açık hava konserini de iptal etmişti.
Melek Mosso ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
POLİTİKA
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den Melek Mosso konseri özrü: Lütfen hakkınızı helal edin
13 Haziran , 13:58
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