https://sputniknews.com.tr/20230625/sarkici-melek-mossodan-sarilmak-isteyen-baskana-sonra-sikinti-olmasin-1072831461.html
Şarkıcı Melek Mosso'dan sarılmak isteyen başkana: Sonra sıkıntı olmasın
Şarkıcı Melek Mosso'dan sarılmak isteyen başkana: Sonra sıkıntı olmasın
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde konser veren şarkıcı Melek Mosso, kendisine sarılmak isteyen Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'ye imalı yanıt vererek... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T06:53+0300
2023-06-25T06:53+0300
2023-06-25T06:58+0300
türkiye
melek mosso
tekirdağ
muratlı
belediye başkanı
konser
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Muratlı Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Hıdırellez Şenlikleri’ çerçevesinde şarkıcı Melek Mosso, Tekirdağ’da konser verdi. Konser sırasında Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Mosso’ya çiçek takdim etti. Çiçek takdimi sırasında Başkan Tepe, Mosso’ya sarılmak istedi. Bu davranışa karşılık imalı bir cevap veren Mosso "Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın" dedi. İkili sarıldıktan sonra Mosso şarkılarına devam etti.Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi, bir müzik ödül törenindeki konuşmasından dolayı hedef gösterilen Mosso'nun Kiraz Festivali konserini iptal etmişti. Ardından Mosso "Bu gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım" diyerek İstanbul Kuruçeşme'deki açık hava konserini de iptal etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230613/suleymanpasa-belediye-baskani-yukselden-melek-mosso-konseri-ozru-lutfen-hakkinizi-helal-edin-1072384190.html
türkiye
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melek mosso, tekirdağ, muratlı, belediye başkanı, konser
melek mosso, tekirdağ, muratlı, belediye başkanı, konser
Şarkıcı Melek Mosso'dan sarılmak isteyen başkana: Sonra sıkıntı olmasın
06:53 25.06.2023 (güncellendi: 06:58 25.06.2023) Abone ol
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde konser veren şarkıcı Melek Mosso, kendisine sarılmak isteyen Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'ye imalı yanıt vererek "Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın" dedi.
Muratlı Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Hıdırellez Şenlikleri’ çerçevesinde şarkıcı Melek Mosso, Tekirdağ’da konser verdi. Konser sırasında Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Mosso’ya çiçek takdim etti.
Çiçek takdimi sırasında Başkan Tepe, Mosso’ya sarılmak istedi.
Bu davranışa karşılık imalı bir cevap veren Mosso "Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın" dedi. İkili sarıldıktan sonra Mosso şarkılarına devam etti.
Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi, bir müzik ödül törenindeki konuşmasından dolayı hedef gösterilen Mosso'nun Kiraz Festivali konserini iptal etmişti. Ardından Mosso "Bu gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım" diyerek İstanbul Kuruçeşme'deki açık hava konserini de iptal etmişti.