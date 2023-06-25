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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230625/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-artyomovskta-son-24-saatteki-10-saldirisi-puskurtuldu-1072844461.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Artyomovsk'ta son 24 saatteki 10 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Artyomovsk'ta son 24 saatteki 10 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) kritik öneme sahip Artyomovsk (Ukraynaca... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T14:27+0300
2023-06-25T14:52+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
artyomovsk
igor konaşenkov
donetsk
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Artyomovsk'ta önemli noktaları elinde tuttuğu belirtilen Wagner güçlerinin isyana başlaması sonrası Ukrayna ordusunun kritik öneme sahip kentte gerçekleştirdiği girişimlerin sonuçsuz kaldığı açıklandı.Özel askeri harekatın sürdüğü cephelerde son 24 saatte yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk, Krasnıy Liman, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde saldırı girişimlerine devam etti. Donetsk yönündeki Artyomovsk kentinde 'Yujnıy' askeri grubunun savunma birliklerinin etkili ve cesur eylemleriyle düşmanın 10 saldırısı başarıyla bastırıldı" dedi.DHC'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen 4 farklı saldırının daha püskürtüldüğü bilgisini paylaşan Konaşenkov, çatışmalar sırasında Ukrayna ordusunun 430 askerini yitirdiğinin altını çizdi.Krasnıy Liman yönünde 'Tsentr' askeri grubunun DHC ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) 4 saldırıyı bastırdığını, Ukraynalı 2 sabotaj ve keşif grubunu etkisiz hale getirdiğini anlatan Konaşenkov, 130 askerin öldürüldüğünü, 3 askerin esir alındığını söyledi.Ukraynalı güçlerin Güney Donetsk yönünde 2, Zaporojye yönünde 1 başarısız saldırı girişiminde bulunduğunu kaydeden Konaşenkov, bu yönlerdeki çatışmalarda 170'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.Kupyansk yönünde 'Zapad' askeri grubunun Harkov Bölgesi'nde Ukrayna ordusu askerlerini ve teçhizatını vurduğunu belirten Konaşenkov, 25 Ukraynalı askeri öldürüldüğünün altını çizdi.Konaşenkov, Herson yönünde yaşanan çatışmalarda da 50'den fazla Ukrayna askerinin ölü olarak ele geçirildiğini ekledi.
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rusya, ukrayna, artyomovsk, igor konaşenkov, donetsk

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Artyomovsk'ta son 24 saatteki 10 saldırısı püskürtüldü

14:27 25.06.2023 (güncellendi: 14:52 25.06.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinİgor Konaşenkov
İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) kritik öneme sahip Artyomovsk (Ukraynaca adı Bahmut) kentinde gerçekleştirdiği 10 saldırının tamamının püskürtüldüğünü belirtti.
Artyomovsk'ta önemli noktaları elinde tuttuğu belirtilen Wagner güçlerinin isyana başlaması sonrası Ukrayna ordusunun kritik öneme sahip kentte gerçekleştirdiği girişimlerin sonuçsuz kaldığı açıklandı.

Özel askeri harekatın sürdüğü cephelerde son 24 saatte yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk, Krasnıy Liman, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde saldırı girişimlerine devam etti. Donetsk yönündeki Artyomovsk kentinde 'Yujnıy' askeri grubunun savunma birliklerinin etkili ve cesur eylemleriyle düşmanın 10 saldırısı başarıyla bastırıldı" dedi.
DHC'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen 4 farklı saldırının daha püskürtüldüğü bilgisini paylaşan Konaşenkov, çatışmalar sırasında Ukrayna ordusunun 430 askerini yitirdiğinin altını çizdi.
Krasnıy Liman yönünde 'Tsentr' askeri grubunun DHC ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) 4 saldırıyı bastırdığını, Ukraynalı 2 sabotaj ve keşif grubunu etkisiz hale getirdiğini anlatan Konaşenkov, 130 askerin öldürüldüğünü, 3 askerin esir alındığını söyledi.
Ukraynalı güçlerin Güney Donetsk yönünde 2, Zaporojye yönünde 1 başarısız saldırı girişiminde bulunduğunu kaydeden Konaşenkov, bu yönlerdeki çatışmalarda 170'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Kupyansk yönünde 'Zapad' askeri grubunun Harkov Bölgesi'nde Ukrayna ordusu askerlerini ve teçhizatını vurduğunu belirten Konaşenkov, 25 Ukraynalı askeri öldürüldüğünün altını çizdi.

Konaşenkov, Herson yönünde yaşanan çatışmalarda da 50'den fazla Ukrayna askerinin ölü olarak ele geçirildiğini ekledi.
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